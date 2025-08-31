Gobierno de Salto recupera caminos rurales con apoyo de vecinos y productores

- espacio publicitario -

En coordinación con la comunidad, avanzan obras en Colonia Itapebí

El Gobierno de Salto continúa ejecutando un plan de mejora y recuperación de la caminería rural, una demanda histórica de los productores que, en varias zonas, llevaba años sin recibir mantenimiento. Según relatan los propios vecinos, el deterioro había dificultado tanto la circulación como la salida de la producción hacia los mercados.

Los trabajos son llevados adelante de manera coordinada entre la Dirección de Descentralización, la Dirección de Obras y los pobladores de cada área. En los últimos días, las tareas se concentraron en el Camino Colonia Itapebí, desde la ruta 31 hasta Camino a la Cuchilla, dando respuesta a planteos directos de los productores de la zona.

Estas intervenciones forman parte de un cronograma que busca garantizar mejores condiciones de tránsito y accesibilidad en áreas clave para la producción del departamento.

- espacio publicitario -

Desde la Intendencia se resaltó especialmente la colaboración de los productores rurales, quienes no solo identificaron los tramos más urgentes, sino que también participaron activamente en la gestión de canteras y en la disposición de espacios para el guardado de la maquinaria empleada.

El trabajo conjunto entre autoridades y comunidad fortalece el vínculo y asegura que las mejoras respondan a las verdaderas necesidades del sector.