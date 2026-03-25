Gobierno de Salto reconoció a Luciano “El Toro” Pereira

El Gobierno de Salto homenajeó a Luciano “El Toro” Pereira tras su debut en la PFL y anunció apoyo para mejorar la escuela donde entrena en Salto.

El Gobierno de Salto entregó un reconocimiento al deportista Luciano Pereira, conocido como “El Toro”, por su destacado debut en la Professional Fighters League (PFL), realizado el pasado 20 de marzo de 2026 en el Palacio Vistalegre de Madrid, España.

La distinción fue otorgada por el intendente Carlos Albisu, quien destacó que la actuación del atleta constituye “un motivo de orgullo para todo el departamento”, y valoró especialmente el esfuerzo, la disciplina y la proyección internacional alcanzada por el joven salteño.

- espacio publicitario -

En ese marco, Albisu visitó esta semana la Escuela de Artes Marciales y Deportes de Combate Vilamir, donde entrena Pereira junto a numerosos jóvenes del departamento. El espacio funciona en la esquina de Rivera y Treinta y Tres Orientales, en instalaciones del Club Círculo Sportivo.

Durante la recorrida, el jefe comunal constató la necesidad de realizar mejoras edilicias en el lugar. En ese sentido, anunció que el Gobierno de Salto avanzará en la firma de un convenio para concretar una puesta a punto integral de las instalaciones, con el objetivo de asegurar condiciones adecuadas para la práctica deportiva.

Asimismo, Albisu informó que ya se comenzó a trabajar en la provisión de materiales necesarios para el entrenamiento, en respuesta a las carencias actuales de la institución. A futuro, también se evaluará la instrumentación de mecanismos de apoyo que permitan ampliar el acceso a la academia, generando oportunidades para jóvenes que hoy no cuentan con los recursos suficientes para integrarse.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/wqvg