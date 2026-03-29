Gobierno de Salto entregó reconocimientos a jóvenes artistas locales premiadas en concurso internacional

El Gobierno de Salto reconoció a jóvenes artistas del departamento por su destacada participación en el certamen “Pintando Nuestra Amistad por un Futuro Colorido – Foshan 2025”, donde cinco salteñas fueron premiadas entre más de 2.500 obras provenientes de 14 países.

Más de 100 trabajos representaron a Salto, reflejando el talento local y el compromiso de instituciones, docentes y familias.

Tras una rigurosa evaluación a cargo de un jurado internacional de expertos, 155 obras fueron seleccionadas para integrar la exposición presencial realizada el 12 de octubre de 2025 en el Centro de Intercambio de Amistad Yidan, en la ciudad de Foshan.

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En ese marco, se realizó la entrega de certificados de reconocimiento a las instituciones que acompañaron la convocatoria, en mérito a su compromiso con la promoción del arte y la participación internacional. Las instituciones reconocidas fueron: Colegio Nuestra Señora del Carmen, Escuela Superior Tecnológica de Administración y Servicios, Escuela N° 105, Taller Calathea y Taller Dita Acuarelas.

La entrega de premios enviados desde la ciudad de Foshan, junto con los certificados del Gobierno de Salto, estuvo a cargo del intendente de Salto, Carlos Albisu, la coordinadora de Juventud, Lucía Molinari, y el coordinador de Cultura, Pablo Bonet.

Fueron distinguidas Sofía Flores, del Taller Calathea, y Manuela Candia, del Taller Dita Acuarelas, quienes obtuvieron el tercer premio.

Asimismo, Camila Ferreira y Magdalena Nicolini, del Taller Dita Acuarelas, recibieron la mención “Pequeño Mensajero de la Amistad”, al igual que Constanza Bertolotto, del Taller Calathea.

“Celebramos el talento, la creatividad y la capacidad del arte para tender puentes entre culturas. Estos reconocimientos reflejan no solo logros individuales, sino también el acompañamiento de familias, docentes e instituciones que hacen posible cada paso”, expresó Albisu.

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