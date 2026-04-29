Gobierno de Salto reconoció a funcionarios jubilados

El Gobierno de Salto homenajeó a funcionarios municipales jubilados en 2025 y anunció un espacio simbólico con árboles autóctonos.

Gobierno de Salto reconoció a funcionarios municipales jubilados en 2025

El Gobierno de Salto realizó un acto de reconocimiento a funcionarios municipales que culminaron su ciclo laboral activo durante el año 2025, en una instancia marcada por la emoción, el agradecimiento y la valoración de años de servicio a la institución.

La actividad contó con la presencia del intendente Carlos Albisu, integrantes del equipo de gobierno, funcionarios homenajeados y sus familiares. El objetivo fue distinguir la trayectoria de quienes, desde distintas áreas, aportaron al funcionamiento de la Intendencia y al desarrollo del departamento.

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En la oportunidad fueron reconocidos Elbio Edmar Manassi Almeida, José A. Lapeyra Pereira Das Neves, Ana Gloria Zacarías Galván, Jorge Mario Gómez Venegoni, Héctor Ramón Santana Díaz, Luis Pedro Carrara Lairihoy, Aldo Adrián Spina Silva, Pedro Ernesto Ibáñez Ibero, Wilney Arambarri Rodríguez, Milton Jesús Imer Carabio, Daniel De Cuadro, William María Blanco Robaina, Sergio Enrique Lizasoain Silva, Juan José Pertusatti Barboza, Juan de los Santos Martínez, Rodolfo W. Brumengo Sanguinetti, Sergio Gustavo Severo Pereira, Roberto Ferreira Núñez, Omar Almeida de los Santos, Julio César Giovanoni Gorce, Julio Santiago Martínez Bottaro y Oscar Eduardo Galeano Sánchez.

También se realizó un homenaje especial a Waldemar Hoffman Da Costa, ya fallecido, cuyo reconocimiento fue recibido por su familia.

Durante la ceremonia, el coordinador de Gestión Humana, Alejandro Secco, destacó la importancia de reconocer a quienes dedicaron años de trabajo al servicio público. Señaló que la jubilación representa “un paso adelante” en la vida personal y familiar, y valoró el legado dejado por los funcionarios en la Intendencia y en la sociedad salteña.

En ese marco, anunció la creación de un espacio simbólico de reconocimiento, donde cada funcionario jubilado será invitado a plantar un árbol autóctono, un arazá, como recuerdo de su paso por la institución y como símbolo de su aporte al crecimiento del departamento.

En representación de los homenajeados, Elbio Manassi agradeció el reconocimiento y destacó el sentido de pertenencia que genera la labor municipal. Sostuvo que el lugar de trabajo “se convierte en una familia” y valoró la iniciativa como un gesto significativo hacia quienes dedicaron gran parte de su vida al servicio público. También tuvo palabras de recuerdo para Waldemar Hoffman y envió un saludo a su familia.

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