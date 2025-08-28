back to top
Gobierno de Salto realizó operativo de limpieza en Daymán y La Chinita

EL PORTAL Digital
Por EL PORTAL Digital
Una intervención que incluyó recolección de podas, chatarras y residuos

Equipos del Área de Recolección y Barrido del Gobierno de Salto llevaron adelante un operativo especial en Termas del Daymán y en barrio La Chinita.

Las tareas se centraron en la recolección de restos de podas, chatarras y diferentes tipos de residuos con el propósito de mantener los espacios públicos en condiciones de higiene y cuidado.

El coordinador de Recolección y Barrido, Omar Estévez, resaltó la importancia de la labor realizada y el compromiso del personal municipal, afirmando que “el trabajo en equipo es fundamental para lograr un Salto más limpio”.

Desde la Intendencia también se exhortó a la colaboración de los vecinos, recordando la necesidad de no arrojar basura en la vía pública. “Entre todos podemos lograr una mejor ciudad”, señaló Estévez.

