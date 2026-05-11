Gobierno de Salto llevó carnés de salud a Laureles

El Gobierno de Salto expidió 35 carnés de salud en Laureles, acercando trámites esenciales a vecinos del interior.

Gobierno de Salto llevó el servicio de expedición de carnés de salud a Laureles

Este fin de semana, en el marco de las recorridas por el interior del departamento, el Gobierno de Salto acercó nuevamente el servicio de expedición de carnés de salud a vecinos de Pueblo Laureles.

La actividad fue posible gracias a la coordinación entre los Servicios Generales de Salud e Higiene y la Dirección de Descentralización, llegando en esta oportunidad a una zona no municipalizada.

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El director de Descentralización, Daniel Galliazzi, informó que durante la jornada se expidieron 35 carnés de salud, entre ellos carnés para conducir —tanto amateur como profesional— y carnés de salud comerciales.

“El objetivo es llegar todos los meses a cada uno de los municipios y, como en este caso, también a zonas no municipalizadas, en una muestra clara de descentralización y del trabajo permanente junto al equipo de salud”, señaló el jerarca.

A través de este servicio, los habitantes del interior del departamento pueden acceder a trámites esenciales sin necesidad de trasladarse hasta la capital departamental, reafirmando el compromiso del Gobierno de Salto con la descentralización y la atención cercana a la ciudadanía.

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