miércoles, septiembre 10, 2025
Gobierno de Salto llevará servicio de carnés de salud a Colonia Lavalleja

El sábado 13 de setiembre, el Gobierno de Salto continuará con las recorridas por el interior del departamento, acercando el servicio de expedición de carnés de salud a los distintos municipios.

En esta ocasión, la jornada se desarrollará en el Municipio de Colonia Lavalleja, desde las 8:30 horas, donde ya hay más de 60 personas inscriptas, según informó el Dr. Carlos Silva, encargado de los Servicios Generales de Salud e Higiene.

Silva explicó que la organización se realizó en coordinación con la Dirección de Descentralización y el Municipio de Colonia Lavalleja, para garantizar una atención eficiente a los vecinos.

Durante la jornada se expedirá el carné de salud para conducir, tanto en la categoría amateur como profesional, además del carné de salud comercial, facilitando a los habitantes del interior el acceso a estos trámites sin necesidad de trasladarse hasta la capital departamental.

“El objetivo es llegar todos los meses a cada uno de los municipios, en una muestra clara de descentralización y de la actividad permanente de nuestro equipo de salud”, destacó Silva.

El equipo que atenderá en Colonia Lavalleja estará integrado por un odontólogo, dos médicas, una licenciada en oftalmología, una licenciada en laboratorio, una nurse y dos administrativos, garantizando la cobertura de todas las áreas necesarias para la expedición de los carnés.

