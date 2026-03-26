Gobierno de Salto impulsa obras en barrio Arralde

El Gobierno de Salto avanza en barrio Arralde con obras y diálogo directo con los vecinos

El Gobierno Departamental de Salto continúa fortaleciendo su presencia en territorio con una intervención integral en el barrio Arralde, donde la Dirección de Obras viene ejecutando trabajos de mejora en la infraestructura vial, acompañados por instancias de diálogo directo con los vecinos.

Esta semana, autoridades departamentales recorrieron la zona y mantuvieron una reunión con la comisión barrial y residentes, reafirmando el compromiso de cercanía y escucha activa. Participaron el coordinador de Comisiones Vecinales, Hugo Previale; el director de Obras, Ing. Juan Manuel Texeira Núñez; y el encargado de Gestión Urbana, Mayor (R) Sergio Acuña.

Durante el encuentro, los vecinos destacaron avances concretos en las calles que anteriormente se encontraban en condiciones intransitables. María González, residente del barrio, valoró las mejoras realizadas y señaló que “gracias a la intervención de la Intendencia, las calles se han ido acomodando y el barrio está quedando lindo”. Asimismo, recordó que “en el gobierno anterior hicimos el pedido por las calles, nos dijeron que sí y nunca vinieron a darnos una solución”, subrayando la importancia de las respuestas actuales. También planteó la necesidad de continuar con la colocación de tapas en el canal, una obra clave para evitar obstrucciones, desbordes de agua y mejorar la accesibilidad, especialmente para personas mayores.

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Por su parte, el director de Obras explicó que los trabajos forman parte de una planificación sostenida que se ejecuta barrio a barrio. “Vinimos a dialogar con la comisión para evaluar cómo avanzan las obras. Vamos a continuar con las calles transversales y con la limpieza del canal central, además de colocar tapas para garantizar la seguridad de los vecinos”, indicó Texeira Núñez, subrayando el compromiso de recuperación de la red vial en todo el departamento con proyección al año 2030.

En la misma línea, Sergio Acuña destacó el valor del trabajo conjunto con los vecinos, “quienes conocen de primera mano la realidad del barrio, por lo que estas instancias resultan fundamentales”. Asimismo, señaló que la intervención será integral, incorporando mejoras en la iluminación a cargo de Servicios Públicos y el mantenimiento del sistema de recolección.

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