Gobierno de Salto exhorta a retirar cartelería política de la vía pública

Autoridades advierten sobre el impacto visual y los riesgos para el tránsito que generan los elementos de propaganda electoral que aún permanecen en calles y espacios públicos.

El Gobierno de Salto realizó un llamado a las distintas agrupaciones políticas del departamento para que retiren de inmediato los carteles, pasacalles, afiches y demás elementos de propaganda utilizados durante los pasados actos eleccionarios.

La exhortación incluye también la remoción de las estructuras y materiales empleados para su fijación.

Según la administración departamental, estos elementos no solo alteran de forma significativa el aspecto de calles, veredas, monumentos y espacios públicos, sino que además pueden representar un riesgo para la seguridad vial, al disminuir la visibilidad en el tránsito.

La medida apunta a recuperar el orden y la limpieza en la ciudad, evitando que la propaganda electoral prolongue su presencia más allá del período de campaña.