Gobierno de Salto denuncia incumplimiento financiero de la administración anterior

La Intendencia de Salto denunció que la administración anterior incumplió obligaciones financieras con el BROU, generando graves perjuicios económicos y omitiendo informar la situación durante la transición. El intendente Albisu elevó el caso a la Junta Departamental.

Falta de comunicación y graves perjuicios para el funcionamiento departamental

El gobierno departamental de Salto informó oficialmente sobre un incumplimiento de la administración anterior respecto a la línea de crédito otorgada por el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), autorizada por la Junta Departamental mediante el Decreto N° 7323/2021.

Según detalla la resolución firmada por el intendente Dr. Carlos Albisu, la Dirección de Hacienda y el Área Jurídica constataron que la administración saliente no cumplió con los plazos establecidos en el artículo 3 de dicho decreto. Esto generó serias dificultades financieras para la Intendencia, privándola de acceder a recursos indispensables para su normal funcionamiento y poniendo en riesgo la capacidad de atender obligaciones esenciales.

Omisión en la transición

El documento señala que, además del incumplimiento, existió una omisión en la comunicación de esta situación. Las autoridades salientes no informaron el hecho ni durante el proceso de transición, ni en los informes entregados a las nuevas autoridades, ni en el acto de asunción.

Para el actual gobierno, esta omisión configura una transgresión directa a lo dispuesto por la Junta Departamental y ha provocado perjuicios graves en la gestión, comprometiendo el cumplimiento de obligaciones fundamentales.

Resolución del Intendente

En ejercicio de sus facultades legales, el intendente Albisu resolvió poner en conocimiento de la Junta Departamental estas circunstancias, a efectos de que se realice el esclarecimiento correspondiente y se deslinden las responsabilidades que pudieran estar comprometidas.

La resolución, firmada también por el secretario general Cr. Walter Texeira Núñez, ya fue incorporada al Libro de Resoluciones de la Intendencia.