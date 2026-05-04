Gobierno de Salto convoca a asamblea para renovar autoridades en Talleres Norte

El Gobierno de Salto convoca a vecinos de Talleres Norte a una asamblea abierta el martes 5 de mayo, a las 19:00, en el salón comunal.

Desde la Coordinación de Comisiones Vecinales del Gobierno de Salto se convoca a una asamblea abierta para el próximo martes 5 de mayo, a la hora 19:00, con el objetivo de renovar las autoridades de la Comisión Vecinal del barrio Talleres Norte.

La convocatoria está dirigida a todos los vecinos de la zona, quienes podrán participar y ser parte activa en la construcción y fortalecimiento de su barrio.

- espacio publicitario -

La actividad se realizará en el salón comunal.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/tq5l