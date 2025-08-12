Gobierno de Salto celebrará el Día del Niño con actividades simultáneas en cuatro plazas

- espacio publicitario -

La comuna invita a las familias a participar en una jornada gratuita con espectáculos y juegos en distintos barrios.

Salto, 12 de agosto de 2025. El Gobierno de Salto anunció que este domingo 17 de agosto se llevará a cabo una gran celebración por el Día del Niño, con actividades libres y gratuitas para toda la familia, desde las 15:00 hasta las 18:00 horas, en cuatro plazas de la ciudad.

El Lic. Juan Carlos Ambrosoni, integrante del equipo de Gobierno, informó que la propuesta busca acercar la fiesta a los barrios, con puntos de encuentro en:

Plaza Los Deportes de Barrio Artigas

de Barrio Artigas Plaza Benito de Paula de Salto Nuevo

de Salto Nuevo Plaza Estigarribia de Ceibal

de Ceibal Plaza Flores en Barrio Baltasar Brum – Cerro

El evento contará con música en vivo, animadores, personajes infantiles, castillos inflables, camas elásticas y diversas sorpresas para los más pequeños. “Invitamos no solo a los niños, sino a todas sus familias a sumarse a esta celebración que organiza el Gobierno de Salto. Las actividades se desarrollarán en forma simultánea en las cuatro plazas”, indicó Ambrosoni.

La iniciativa forma parte de las propuestas recreativas impulsadas por la comuna para promover la integración comunitaria y ofrecer espacios de disfrute y encuentro familiar.