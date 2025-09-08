Gobierno de Salto celebra el Mes de la Juventud con actividades en todo el departamento

- espacio publicitario -

El Gobierno de Salto, a través de su Oficina de la Juventud, desarrolla durante septiembre una agenda de actividades descentralizadas para conmemorar el Mes de la Juventud. La propuesta busca fortalecer el protagonismo de los jóvenes y resaltar la identidad cultural en diferentes localidades del departamento.

Celebración junto a Don Bosco

Una de las instancias más significativas fue la participación en los festejos por el 60 aniversario de la Obra Social Don Bosco. La coordinadora de Juventud, Lucía Molinari, destacó: “Ha sido un honor acompañar este aniversario tan especial, que refleja décadas de compromiso, servicio y entrega hacia la comunidad”.

Asimismo, señaló que el legado de Don Bosco es una inspiración para las nuevas generaciones: “Encontramos en su ejemplo un faro de solidaridad y esperanza”, expresó.

Tradición y cultura en Colonia 18 de Julio

La agenda también incluyó la participación en las pruebas de rienda en Colonia 18 de Julio, un encuentro que Molinari definió como “un espacio de tradición y compañerismo”. Agradeció especialmente a Luis Román y a los organizadores por abrir las puertas a la Oficina de la Juventud en un evento que refleja la fuerza de las raíces locales.

Juventud protagonista en el interior

Las celebraciones se extendieron hasta Rincón de Valentín, donde se vivió una jornada de encuentro y participación juvenil. Allí, los jóvenes fueron protagonistas de diversas actividades, marcando el espíritu del Mes de la Juventud con energía y compromiso.

Molinari agradeció a las instituciones, municipios y áreas de la Intendencia que colaboraron en la organización, subrayando el espíritu de trabajo en equipo que caracteriza a la gestión. Además, recordó que la agenda de septiembre continúa con múltiples propuestas.

Lo que viene: Villa Constitución

Este miércoles 10 de septiembre será el turno de Villa Constitución, con una amplia grilla de actividades deportivas y culturales:

Fútbol 7

Atletismo

Básquetbol 3×3

Canto

Campeonato de truco

Diversos espectáculos juveniles

Con esta agenda, el Mes de la Juventud se consolida como un espacio de integración, participación y celebración en todo el departamento de Salto.