back to top
20.1 C
Salto
miércoles, agosto 13, 2025
InicioGOBIERNODEPARTAMENTAL

Gobierno de Salto avanza en la recuperación del Muelle Negro

EL PORTAL Digital
Por EL PORTAL Digital
0
Tiempo de lectura: <1 min.
- espacio publicitario -
Diario EL PUEBLO digital
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/1qon

El Gobierno Departamental ejecuta obras para revalorizar uno de los paseos más emblemáticos de la ciudad.

Salto, Uruguay – El Gobierno Departamental, a través del Departamento de Servicios Públicos, lleva adelante trabajos de recuperación en el histórico Muelle Negro, ubicado en la zona portuaria de la ciudad. Este espacio, que durante años estuvo en estado de abandono, es considerado un punto emblemático del paisaje salteño.

Las cuadrillas municipales realizan tareas de limpieza integral, reacondicionamiento de la estructura, pintura, reparación de sectores dañados y despeje de maleza. El objetivo es devolverle a este sitio su valor histórico, paisajístico y turístico.

- espacio publicitario -SOL - Calidez en compañía

El Muelle Negro forma parte de la memoria colectiva de los salteños y ha sido visitado por generaciones de vecinos y turistas. Con esta intervención se busca no solo mejorar su aspecto y garantizar la seguridad de quienes lo visiten, sino también reactivar su uso como paseo y lugar de encuentro familiar.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/1qon
- espacio publicitario -Bloom
Te recomendamos leer:

Intendente Andrés Lima Cierra el 2024 con Logros en Economía y...

Más de mil platos diarios: Intendencia refuerza su acción social en...

Edil Molina pidió al Intendente Lima que renuncie