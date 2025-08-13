Gobierno de Salto avanza en la recuperación del Muelle Negro

- espacio publicitario -

El Gobierno Departamental ejecuta obras para revalorizar uno de los paseos más emblemáticos de la ciudad.

Salto, Uruguay – El Gobierno Departamental, a través del Departamento de Servicios Públicos, lleva adelante trabajos de recuperación en el histórico Muelle Negro, ubicado en la zona portuaria de la ciudad. Este espacio, que durante años estuvo en estado de abandono, es considerado un punto emblemático del paisaje salteño.

Las cuadrillas municipales realizan tareas de limpieza integral, reacondicionamiento de la estructura, pintura, reparación de sectores dañados y despeje de maleza. El objetivo es devolverle a este sitio su valor histórico, paisajístico y turístico.

El Muelle Negro forma parte de la memoria colectiva de los salteños y ha sido visitado por generaciones de vecinos y turistas. Con esta intervención se busca no solo mejorar su aspecto y garantizar la seguridad de quienes lo visiten, sino también reactivar su uso como paseo y lugar de encuentro familiar.