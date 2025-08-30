Gobierno de Salto avanza en la recuperación del Muelle Negro

El Gobierno de Salto trabaja en la recuperación del Muelle Negro, un espacio emblemático de la ciudad que había permanecido en abandono durante los últimos años.
El coordinador general de Gestión Urbana, Mayor (R) Sergio Acuña, informó sobre las obras que buscan devolverle vida a este punto de encuentro, inaugurado en su momento bajo la administración del ex intendente Germán Coutinho y convertido desde entonces en parte del patrimonio local.
Reclamo vecinal y decisión política
El deterioro del lugar había generado el reclamo constante de vecinos y visitantes, quienes solicitaban su recuperación. Atendiendo esa demanda, la actual administración encabezada por el intendente Carlos Albisu decidió intervenir y avanzar en la puesta en valor del espacio.
“Estamos pretendiendo que esto vuelva a ser un espacio que disfrute la familia, que puedan venir turistas y que sea un orgullo para todos los salteños”, expresó Acuña, subrayando la relevancia de la iniciativa.
Espacio de convivencia y turismo
La obra forma parte de la política de valorización de los espacios públicos que impulsa la Intendencia, con el objetivo de generar ámbitos de convivencia, recreación y disfrute para la comunidad. Además, se apunta a fortalecer el atractivo turístico de la ciudad, recuperando un sitio cargado de identidad.