Gobierno de Salto advierte sobre estafa telefónica dirigida a comercios gastronómicos

- espacio publicitario -

El Gobierno de Salto, a través de los Servicios Generales de Salud e Higiene, emitió un comunicado para advertir a la población y, en especial, a los comercios vinculados al rubro de alimentos y gastronomía, sobre un intento de estafa que circula mediante llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp.

Las autoridades aclararon que todas las gestiones relacionadas con habilitaciones y denuncias nunca se realizan por teléfono ni a través de redes sociales, sino que se notifican de manera escrita.

Asimismo, se subrayó que solo los funcionarios debidamente identificados están habilitados para realizar estas comunicaciones, por lo que se exhorta a los comerciantes a desestimar cualquier contacto sospechoso y reportar la situación a los canales oficiales.