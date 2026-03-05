Gladiador y los 15 que llegaron

«Con Masseroni y Echenausi, ¿qué impide soñar en grande?»

Luis Dominguez. Sebastián Troche. Jorge «Pitu» Echenausi. Sebastián Masseroni. Jesús Heredia. Daniel Da Silva. Facundo Rodríguez. Santiago López. Mauro Balbi. Santiago Sagardía. Luciano Araújo. Agustín Ríos. Franco Suárez. Leandro «Chuchú» Fagúndez. Federico «Paisa» Pereira

LA ARGUMENTACIÓN INDIVIDUAL

Se trata de los 15 jugadores que llegaron este año, para engrosar el plantel de Gladiador. Una manera de equilibrar respecto a los que se fueron, que después de todo, aunque en la temporada pasada resultaron sostenes como en los casos de Nicolás Sánchez, Matías Batista y Braian Rodríguez. La permanencia entre otros, de Agustín Alvez Da Silva, sumado al plantel seleccionado por Rony Guzmán. Desde EL PUEBLO, básico el pasar revista a los nombres, por una implícito imperativo: admitir desde el análisis que Gladiador no encarará la temporada vacío de recursos individuales. Los tiene.

ELLOS, LOS DEL GOL

Como aspecto clave a tener en cuenta: se inició el ciclo preparatorio para la doble competencia. Desde el mes de mayo, será uno más en el Torneo del Interior a nivel de la Divisional «B» y a partir de julio, tentando repetir o mejorar el trayecto 2025, en que se metió en zona de los ocho mejores. Cuando Jorge Noboa arribó a Gladiador, no dejó de recalar en un objetivo: potenciar el ataque. Los contactos no faltaron y la doble punta es capaz de ofrecer garantía: la de Sebastián Masseroni y Jorge Echenausi. En el caso de este último, jugó la temporada pasada en el fútbol de Concordia.

Es cosa real que la pregunta fluye en la entidad del Barrio Artigas: «Con Masseroni y Echenausi, ¿qué impide jugar en grande?» Desde la Comisión Directiva sostienen dos líneas paralelas en el pensamiento: sostener al equipo en la Divisional «A» de OFI y «pelear bien arriba en el Campeonato Salteño». Después de todo, la última consagración de Gladiador a nivel local, data del 2011. Demasiado tiempo ha pasado….

Amistosos; Los que llegan y los que se fueron: El Nacional de marzo y abril o cuando el futuro va labrando

(Registro gráfico: página oficial de Nacional Fútbol Club)

«21 de marzo jugamos amistoso en Bella Unión

– ⁠22 de marzo hacemos evento, cuarta edición de presentación de planteles y competencia interna y homenajes.

– ⁠A mediados de abril: campeonato amistoso, Nacional, Ceibal y dos equipos más a confirmar»

Acaso se trata de una síntesis a la manera de Nacional, en un año donde la novedad puntual es existente: con Miguel Ángel Márquez en la Dirección Técnica, supliendo a Héctor Alejandro Torrens. Pero además, las bajas y además las altas. Nacional jugará este año en la Divisional «B» del Campeonato del Interior y recargará la ambición en torno a ganar el Salteño. Nacional no lo hace desde el 2015: esa vez con Ramón Romero en el control técnico y de última, batiendo 3 a 2 a Ferro Carril después de 120 minutos. En el caso del amistoso en Bella Unión, será ante Uruguay, que incluye entre otros a Nicolás Arbiza (ex Nacional), Rafael Paiva (ex El Tanque y Arsenal) y Carlos Núñez (ex delantero de Liverpool, Peñarol y Racing de Avellaneda). Desde Bella Unión llegó para Nacional, Gino Ezequiel Mantuani, 21 años, volante central. Los tricolores ya sin Matías Morales y Darío Giovanoni, en tanto surge el ascenso de más de un juvenil, y uno de 15 años. Por lo demás un ingreso esencial para el Campeonato Salteño: Javier Vargas. Más el retorno de Nicolás «Zurdo» Fagúndez.

¿Le gusta este Saladero 2026?

(Registro gráfico: página oficial de Saladero FC)

Es de los que pretende ser protagonista en la Divisional «B». Después de todo, el ascenso para Saladero, implica la misión en el horizonte. El plantel superior ya está conformado con la Dirección Técnica de Federico Suárez. No le faltan jugadores con historia, sobre todo en aquellos puestos básicos. Repasar la nómina, es una manera de comprobar que chance no le falta por lo menos ahora, en el plano teórico. A saber: Agustín Cardona, Jorge de los Santos, Gerónimo Bacquet (los tres arqueros), Marcos Lalindre, Mauricio Da Rosa, Fernando Domínguez, Facundo Silva, Mateo de los Santos, Antonhy de los Santos, Juan Andrés Píriz, Facundo Gómez Barrientos (ex Universitario), Facundo Trías, Brahian Emenneger, Rodrigo Suárez, Diego Machado, Jean Dinarte, Andrés Chúa, Christian Centurión, Federico Olivera, José Luis Píriz, Lucas Píriz (ex Universitario), Jonathan Lúquez, Leonardo Ferrari (ex Universitario), Benjamín Albín.

