Giro de Italia: Thomas Silva sigue siendo líder en general

La tercera etapa del Giro de Italia 2026 volvió a tener al uruguayo Thomas Silva como uno de los grandes protagonistas de la jornada. El corredor del XDS Astana defendió con inteligencia la “maglia rosa” y logró mantenerse como líder de la clasificación general tras una etapa intensa, rápida y cargada de tensión en el cierre.

La jornada unió las ciudades búlgaras de Plovdiv y Sofía, sobre un recorrido de 175 kilómetros, en una etapa mayormente llana pero con un puerto de segunda categoría en la mitad del trayecto, lo que permitió varios movimientos tácticos antes del sprint final. Fue además la despedida del Giro de territorio búlgaro antes del traslado hacia Italia para continuar la competencia.

Fuga apenas comenzó la carrera

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Desde los primeros kilómetros se produjo una fuga que llegó a tener protagonismo durante casi toda la carrera. El pelotón, comandado por los equipos de los velocistas, trabajó intensamente para neutralizar el intento de escapada, logrando alcanzar a los fugados a tan solo 300 metros de la meta en Sofía.

Un francés ganador de la etapa

En el sprint definitivo apareció nuevamente toda la potencia del francés Paul Magnier, quien consiguió su segunda victoria parcial en esta edición del Giro tras imponerse en un final dramático y definido por photo-finish. El corredor del Soudal Quick-Step completó la etapa en un tiempo de 4 horas, 9 minutos y 42 segundos. El italiano Jonathan Milan terminó segundo, mientras que el neerlandés Dylan Groenewegen ocupó la tercera posición.

Thomas Silva sigue con la malla de líder.

Por su parte, Thomas Silva volvió a correr con enorme madurez. El uruguayo se mantuvo siempre protegido dentro del pelotón principal, evitó cortes y problemas en el cierre y cruzó la meta con el mismo tiempo del ganador, resultado que le permitió conservar el liderato general del Giro.

Clasificación General

Así quedaron las principales posiciones de la clasificación general tras la etapa 3:

Thomas Silva – 13h 10m 05s

Florian Stork – a 4 segundos

Egan Bernal – a 4 segundos

Thymen Arensman – muy cerca del líder

Jonas Vingegaard – también dentro del grupo de favoritos

Silva sigue haciendo historia

La actuación de Silva sigue generando repercusión internacional.

El ciclista fernandino continúa haciendo historia para Uruguay al transformarse en el primer compatriota en liderar el Giro de Italia y sostener la camiseta rosa frente a las grandes figuras del ciclismo mundial. Ahora el pelotón tendrá jornada de descanso y traslado antes de reiniciar la competencia en suelo italiano con la cuarta etapa entre Catanzaro y Cosenza.

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