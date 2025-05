Gerardo Zambrano: “El momento de la ganadería es excepcional, si Minerva no entra”

- espacio publicitario -

A 36 años de Zambrano & Cía., su fundador analiza el gran presente del sector ganadero, advierte sobre los riesgos de concentración si avanza Minerva y asegura que las estafas no afectaron al mercado.

A 36 años de fundar Zambrano & Cía., Gerardo Zambrano repasa el presente del campo uruguayo, el impacto de las estafas financieras, su visión sobre la intención de compra de activos de Marfrig por parte de Minerva y la revolución que supuso la virtualidad para los remates. “No es un país agrícola. Es un país ganadero”, afirma sin rodeos.

Este jueves Zambrano & Cía. celebró los 36 años de la firma, y Actualidad Agropecuaria entrevistó a Gerardo Zambrano quien parece estar en uno de esos momentos donde la historia y la coyuntura se cruzan. Hombre de campo, de remates y de palabra directa, no se anda con vueltas cuando le preguntan por el presente del agro. “Tenemos buenas producciones en granos, en arroz. Pero el momento de la ganadería es excepcional”, dice con convicción.

Y se apoya en datos: valores de reposición históricos, precios firmes del ganado gordo, una limpieza general del crédito y un sector que vuelve a consolidarse como motor exportador del país. “Estamos más que bien, si lo mirás desde el sector prioritario que es la ganadería. Porque esto es un país netamente ganadero. Con otras producciones, sí, pero ganadero”, destaca.

Pero, no todo es color de rosa. “Tenemos un tipo de cambio que no nos favorece, un costo país altísimo y un Estado ineficiente”, señaló, antes de advertir que siguen faltando acuerdos bilaterales o mejoras en el Mercosur que alivien los aranceles a la exportación. Aun así, Gerardo Zambrano se mostró confiado en el nuevo gobierno: “Lo veo más sensible al sector, con un equipo económico que entiende y piensa bien las cosas”.

«LO DE GRUPO LARRARTE, REPÚBLICA GANADERA Y CONEXION GANADERA FUE UNA ESTAFA NO UN PROBLEMA DEL CAMPO»

Consultado por el tema más delicado de los últimos meses: la caída de los fondos de inversión como Grupo Larrarte, República Ganadera y Conexión Ganadera, Zambrano fue tajante: “Eso no tiene nada que ver ni con las vacas ni con el sistema de capitalización tradicional”.

Para él, lo ocurrido fue directamente una estafa: “Hubo desvío de plata de los inversionistas. La pérdida es enorme, sobre todo para gente mayor, que había puesto sus ahorros para vivir sus últimos años”. Pero insiste: el mercado de haciendas no sufrió impactos reales. “El mercado regula. Los ganados se van a vender igual, quizás haya ajustes en las rentas, pero no más que eso”.

Y deja un mensaje claro para quienes miran con desconfianza al sector: “Esto fue culpa de quienes manejaron mal la plata de los demás, no del agro”.

MINERVA ES EL MISMO PERRO CON DISTINTO COLLAR

El empresario tampoco esquivó hablar del nuevo intento del grupo Minerva por quedarse con parte de las plantas de Marfrig en Uruguay. “Es un desastre, como lo fue desde el principio. Cambiaron la cara, pero el fondo es el mismo”, sostiene.

Y fue por más, Zambrano alertó sobre los riesgos que implicaría una mayor concentración de mercado en manos de una empresa que, según dice, tiene capacidad ociosa, está sobreendeudada y “vende commodity, sin darle valor agregado a la carne”. Mencionó casos como en Paraguay, donde el “efecto Minerva” ya generó distorsiones.

También recuerda las posiciones firmes del expresidente Luis Lacalle Pou, del presidente del INAC y del propio Yamandú Orsi, entonces precandidato, todos en contra de la fusión. “Espero que la Comisión de Defensa de la Competencia mantenga esa línea, a pesar de las presiones”, advierte.

DE LOS ESCRITORIOS A LA VIRTUALIDAD

Cuando Gerardo Zambrano fundó Plaza Rural en 2001, pocos imaginaban que los remates de ganado se iban a ver por computadora o celular. Pero lo vio venir. “No inventé el sistema, pero lo vi una vez y dije: este es el sistema”, recuerda.

La fiebre aftosa primero, y la pandemia después, terminaron de consolidar la virtualidad en las ventas ganaderas. Hoy, asegura, es una herramienta indispensable. “Agilidad, tecnología, transparencia. Es un cambio enorme. Y se sumaron otras plataformas, otras categorías. Todo eso le dio otro dinamismo al negocio” concluyó.