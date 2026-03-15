GERARDO PONCE DE LEÓN (Q.E.P.D.)

Los exintegrantes de la Comisión de Apoyo al Hospital Regional Salto despiden con mucha tristeza a su compañero Gerardo Ponce de León. Gerardo fue una persona solidaria, siempre dispuesta a dar una mano y a trabajar por los demás. Su compromiso con el Hospital, el Hogar de Ancianos y con la gente quedará en el recuerdo de todos los que tuvimos la suerte de compartir este camino junto a él. Acompañan a su familia y seres queridos en este momento de dolor. Que descanse en paz.