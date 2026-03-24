Ganadazos de Valdez en Lote 21

Lote 21 presenta su remate con alta oferta de terneros y un mercado firme tras lluvias clave en varias regiones.

En la previa de un nuevo remate de Lote 21, Alejandro “Nano” Núñez, martillero de la firma Valdez y Cía., señaló que las precipitaciones fueron claves para mejorar el panorama productivo, especialmente en zonas que atravesaban dificultades.

“Son lluvias muy importantes que también se dieron en regiones críticas que estaban necesitando agua, como el litoral oeste y varios puntos del este del país. En departamentos como Maldonado y Lavalleja se registraron entre 70 y 90 milímetros, y eso cambia el ánimo del productor y el escenario del mercado”, indicó.

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Núñez destacó que más del 50% de la oferta estará compuesta por terneros y terneras, superando las 5.000 cabezas, en plena entrada de la zafra.

“Comienza a salir el corazón de la zafra de terneros de los criadores, con muy buenas oportunidades en un mercado que se muestra más cauto debido al mayor volumen de oferta. Es algo lógico, pero también genera ventanas interesantes para quienes buscan reponer”, explicó.

El operador subrayó que el momento resulta propicio para productores que vendieron ganado gordo y buscan capitalizar precios para rearmar sus rodeos.

“Hay oportunidades para asegurarse los futuros novillos o vientres, en un mercado que no solo está firme a nivel interno, sino que mantiene solidez en el contexto internacional, como lo marcan los valores de la carne”, agregó.

La actividad mostrará una importante concentración de lotes en el norte del territorio, principalmente en Rivera, Tacuarembó, Salto y Durazno. La oferta incluirá lotes de terneros, novillos, vacas de invernada, vientres preñados y piezas de cría.

“En Rivera habrá muy buenos lotes de terneros, también en Tacuarembó y Salto. Además, tendremos novillos formados, vacas de invernada y vientres preñados. Será una oferta variada y de volumen”, detalló Núñez.

Desde la firma se destacó que los productores podrán acceder a toda la información de los lotes a través de la plataforma digital del consorcio y redes sociales, donde también se podrán realizar preofertas y acceder a beneficios comerciales.

“Los interesados pueden revisar los lotes, chequear distancias, realizar preofertas y obtener descuentos en los gastos. Son herramientas que facilitan mucho la operativa”, explicó.

El remate se desarrollará en dos jornadas consecutivas, comenzando a las 9:00 horas.

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