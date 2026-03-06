Fútbol Sala Femenino: Con la tercera dela segunda rueda

El viernes llegó para el fútbol de la tercera fecha de la segunda rueda, en el Campeonato Salteño de Fútbol Femenino. Los dos partidos a disputarse en el Gimnasio de Nacional Fútbol Club. La programación remitida a EL PUEBLO, reflejada en estos detalles.

Campeonato Salteño de Fútbol Sala Femenino

Tercera fecha de la segunda rueda.

Viernes 6 de marzo

*Gimnasio de NACIONAL*

20y30 hs TIGRE vs CAAS

22 hs PASO DEL BOTE vs HURACÁN

¡Flor de negocio Boston River!: clasificación y 900 mil dólares

Boston River, avanzó a la fase de grupos. Un solitario gol de Fredy Martínez, de cabeza en el minuto 80, le alcanzó para superar a Racing. Nada por aquí, mucho menos por allá. Cero enorme en un pobrísimo primer tiempo. El Sastre intentó asumir el protagonismo, pero se trató de un simple espejismo, ya que nunca logró superar a la retaguardia de un Cervecero, que apostó al manejo de balón, pero sin éxito. Se rescata el cabezazo en el palo de Ramiro Brazionis, como única jugada de peligro. El complemento no varió mayormente, el fútbol definitivamente faltó a la cita. Todo fue a empujes, a pelotazo limpio. El gol no se venía venir por ningún lado. Y cayó de la única manera que se podía prever, grueso error en la salida del arquero Facundo Machado, manoteó el aire en un intrascendente envío aéreo, y la pelota le cayó en la cabeza a Fredy Martínez, quien con un golpe certero la mandó al fondo del arco. El gol que valió la clasificación y la suma de 900.000 dólares.

ASÍ PASÓ

Estadio Centenario. Juez: Juan Benítez. Asistentes: Eduardo Cardozo y Eduardo Britos.

BOSTON RIVER: Bruno Antúnez, Juan Acosta, Martín González, Ignacio Fernández (86′ Kevin Soto), Mateo Rivero, Fredy Martínez, Francisco Barrios, Agustín Amado (58′ Federico Dafonte), Facundo Muñoa (18′ Yair González), Leandro Suhr (58′ Gonzalo Reyna) y Francisco Bonfiglio (86′ Andrés Romero). Director técnico: Israel Damonte.

RACING: Facundo Machado, Guillermo Cotugno, Ramiro Brazionis (58′ Facundo Parada), Felipe Álvarez (83′ Franco Suárez), Yury Oyarzo, Felipe Cairus, Agustín Álvarez Wallace (46′ Facundo González), Alex Vázquez, Esteban Da Silva, Iván Manzur (46′ Juan Bosca) y Tomás Habib (73′ Nicolás Sosa). Director técnico: Christian Chambian. GOL: 80′ Fredy Martínez (BR).

Ahora Coates se las tendrá que bancar

Sebastián Coates, baja por tres semanas. El zaguero sufrió una lesión muscular, y así lo informó la sanidad de Nacional: “desgarro muscular en isquiotibiales de muslo derecho”. Ya dio inicio al tratamiento de rehabilitación. Por su parte, los dirigentes anunciaron que no será contratado un nuevo defensor. Ante la obligada ausencia del capitán y pese a la partida del colombiano Julián Millán, quien viajó a Río de Janeiro para incorporarse a Fluminense. Transferencia que permitirá el ingreso de aproximadamente cuatro millones de dólares a las arcas albas.

Campeonato Apertura; Wanderers y Dep. Maldonado: cuando la quinta debe empezar

Un partido pactado para hoy viernes, marcará el inicio de la quinta fecha del Campeonato Apertura en la Divisional «A». Será en el Parque Alfredo Viera con el bohemio local y uno de los equipos del Interior que milita en el fútbol mayor. El sábado juega Peñarol y el domingo entre otros partidos, con Nacional jugando ante Juventud de Las Piedras.

*******

CAMPEONATO URUGUAYO 2026

Torneo Apertura.

QUINTA FECHA- Viernes 6 de marzo

WANDERERS-DEPORTIVO MALDONADO

Campo de juego: Parque Viera. Hora: 20:00. Juez: Javier Feres. Asistentes: Nicolás Tarán y Heber Godoy. Cuarto árbitro: Kevin Fontes. VAR: Yimmy Álvarez y Diego Riveiro.

SÁBADO 7 DE MARZO

PROGRESO vs ALBION

Parque Paladino. Hora: 17:00.

Juez: Leodán González. Asistentes: Héctor Bergaló y Matías Rodríguez. Cuarto árbitro: Federico Modernell. VAR: Andrés Cunha y Christian Ferreyra.

PEÑAROL-DANUBIO

Estadio Campeón del Siglo. Hora: 20:30. Juez: Gustavo Tejera. Asistentes: Andrés Nievas y Marcelo Alonso. Cuarto árbitro: Leandro Lasso. VAR: Jonhatan Fuentes y Santiago Fernández.

