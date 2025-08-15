GUILLERMO RAMÓN BRAVO PEREIRA (Q.E.P.D.)
Falleció hoy, 15 de agosto de 2025, a los 47 años de edad.
Su madre: Mirtha Pereira. Sus hermanos, sobrinos. Demás familiares y amistades participan con profundo dolor dicho fallecimiento.
Casa de duelo: Joaquín Suárez 183.
Casa velatoria: Brasil 731 – Sala 3.
COMPLEJO VELATORIO RÉQUIEM
ANA INÉS AMBROSONI SECCO (Q.E.P.D.)
Falleció ayer, 14 de agosto de 2025, a los 49 años de edad.
Sus padres: Jorge Luis y Ana María Secco. Sus hermanos, sobrinos. Su compañero: Roberto Martínez. Demás familiares y amistades participan con profundo dolor dicho fallecimiento.
Casa de duelo: Colonia Osimani.
COMPLEJO VELATORIO RÉQUIEM
AUGUSTO LAURENCENA PRADO (Q.E.P.D.)
Falleció ayer, 14 de agosto de 2025, a los 30 años de edad.
Sus hermanos: Fernando, Viviana, Miriam, Adriana, Sergio, Darío, Natalia, José y sus respectivas familias. Demás familiares y amistades participan con profundo dolor dicho fallecimiento. Sepelio efectuado.
Casa de duelo: Juan H. Paiva 555.
Empresa Oliden S.A.
RUBÉN JOSÉ LOMBARDO MARZAROLI (Q.E.P.D.)
Falleció hoy, 15 de agosto de 2025, a los 81 años de edad.
Su esposa: Karina María Colinet. Sus hijos: Néstor y Gulma Botti, Sonia y Hugo Radesca, y sus respectivas familias. Demás familiares y amistades participan con profundo dolor dicho fallecimiento. Sepelio efectuado.
Casa de duelo: Boycuá 1182.
Empresa Oliden S.A.
ELVIRA TERESA PADRÓN NESSI (POROTA) (Q.E.P.D.)
Falleció ayer, 14 de agosto de 2025, a los 83 años de edad.
Sus hijos: Carlos Miguel, María Elizabeth y Laura Beatriz Gallino Padrón. Sus hijos políticos: José Félix Zanotta y Carlos Saúl Martínez. Sus nietos: Antonella y Maximiliano Gallino Morales, Sebastián y Facundo Zanotta Gallino, Juan Pablo Martínez Gallino. Su bisnieto: Santino Regueira Gallino. Demás familiares y amistades participan con profundo dolor dicho fallecimiento. Sepelio efectuado
Casa de duelo: Rivera 554.
Empresa La Salteña
ELSA NEREA BASUALDO FRANSA DE LIMA (Q.E.P.D.)
Falleció hoy, 15 de agosto de 2025, a los 91 años de edad.
Sus ahijados: Fernando y Silvana. Demás familiares y amistades participan con profundo dolor dicho fallecimiento. Sepelio efectuado.
Casa de duelo: Uruguay 2712.
Empresa La Salteña