PEDRO OBORSKY HORNISKA (Q.E.P.D.)

Falleció el 7 de agosto de 2025.

Su esposa: Herminda Souto; sus hijos: Adrián, Griselda, Nancy, Alicia, Alexis, Daniel, Jenny; sus nietos y bisnietos, y sus respectivas familias participan con profundo pesar dicho fallecimiento y el sepelio efectuado.

COMPLEJO VELATORIO RÉQUIEM.

GLORIA NANCY OLIVERA SUÁREZ (Q.E.P.D.)

Falleció el 8 de agosto de 2025.

Sus hijos y nietos, y sus respectivas familias participan con profundo pesar dicho fallecimiento y el sepelio efectuado.

COMPLEJO VELATORIO RÉQUIEM.

LUIS RODRÍGUEZ (Q.E.P.D.)

Falleció el 8 de agosto de 2025.

Sus hijos: Nilsa, Mabel, Yaque, Lourdes, Inés y Edgardo; sus nietos, bisnietos, tataranietos, y sus respectivas familias participan con profundo dolor dicho fallecimiento. Sepelio efectuado.

COMPLEJO VELATORIO RÉQUIEM.

JOSÉ FRANCISCO SILVA “DIENTE” (Q.E.P.D.)

Falleció el 8 de agosto de 2025.

Su esposa: Mabel Olivera; sus hijos: Karina y Sergio Giambiassi, Francisco y Patricia Vernengo, y Giorgina; sus nietos: Felipe, Facundo y Agustina Silva, Valentín y Salvador Giambiassi, y Lautaro participan con profundo dolor dicho fallecimiento y el sepelio efectuado.

Empresa La Salteña.

NILZA BEATRIZ CASTRO BLANC DE BERRETTA (Q.E.P.D.)

Falleció el 8 de agosto de 2025.

Sus hijos: Emanuel y Estella Lizasoain; sus nietos: Lorenzo y Emilia Berretta participan con profundo dolor dicho fallecimiento y el sepelio efectuado.

Empresa La Salteña.

NILZA BEATRIZ CASTRO BLANC DE BERRETTA (Q.E.P.D.)

Falleció el 8 de agosto de 2025.

Sus sobrinos Berretta Castro, Artigue Castro y Castro Dutra participan con pesar dicho fallecimiento y el sepelio efectuado.

NILZA BEATRIZ CASTRO BLANC DE BERRETTA (Q.E.P.D.)

Falleció el 8 de agosto de 2025.

Sus hermanos: Marina, Graciela y Jorge Ricardo participan con pesar dicho fallecimiento y el sepelio efectuado.

NILZA BEATRIZ CASTRO BLANC DE BERRETTA (Q.E.P.D.)

Falleció el 8 de agosto de 2025.

Comisión directiva, vecinos y copropietarios del EDIFICIO DEL ESTE participan con profundo dolor su fallecimiento y hacen llegar a familiares los más sentidos pésames. Sepelio efectuado.

RAMÓN GUALBERTO ROCHA PITA WIGERT (Q.E.P.D.)

Falleció el 8 de agosto de 2025.

Su esposa: Élida Madeira; sus hermanos: Clara, Rosario, Luis y Gladys; sus hermanos políticos: Ebal y Mario Madeira; sobrinos y respectivas familias participan con profundo dolor dicho fallecimiento. Sepelio efectuado.

Empresa La Salteña.