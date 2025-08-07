WASHINGTON SENA TEXEIRA NUÑEZ (Q.E.P.D.)
Falleció el 05.08.2025. Su hijo: César Augusto, su nieta: Guillermina, sus hermanas: María Clotilde, Zully Teresita, y sus respectivas familias participan con profundo pesar dicho fallecimiento. Sepelio efectuado.
COMPLEJO VELATORIO RÉQUIEM
WASHINGTON SENA TEXEIRA NUÑEZ (Q.E.P.D.)
Falleció el 05.08.2025. La Comisión Directiva, vecinos y copropietarios del Barrio Norte participan dicho fallecimiento y hacen llegar a sus familiares los más sentidos pésames y condolencias.
COMPLEJO VELATORIO RÉQUIEM
CARLOS DANIEL TEXO PARABE (Q.E.P.D.)
Falleció el 05.08.2025. Su esposa: Analia Erburo, sus hijos: Gastón y Macarena, Olga, Vivian y Gabriel, sus nietas: Martina, Renata, sus padres políticos, hermano político y señora, y respectivas familias participan con profundo dolor dicho fallecimiento. Sepelio efectuado.
COMPLEJO VELATORIO RÉQUIEM
CARLOS DANIEL TEXO (Q.E.P.D.)
Falleció el 05.08.2025. La Sociedad Médico Quirúrgica de Salto – IAMPP, participa con hondo pesar el fallecimiento del padre de su funcionaria Olga.
Dra. Gabriela Álvarez – Presidenta
Dr. Diego Tambucho – Secretario
CARLOS DANIEL TEXO (Q.E.P.D.)
Falleció el 05.08.2025. Garage y Lavadero de León participan con pesar dicho fallecimiento. Sepelio efectuado.
COMPLEJO VELATORIO RÉQUIEM
CARLOS DANIEL TEXO (Q.E.P.D.)
Falleció el 05.08.2025. Luis Emilio De León y familia participan con pesar dicho fallecimiento. Sepelio efectuado.
COMPLEJO VELATORIO RÉQUIEM
MANUELITA BEATRIZ MORA ARAUJO (Q.E.P.D.)
Falleció el 06.08.2025. Su hermana, personal de Casa Alborada participan con profundo dolor dicho fallecimiento. Sepelio efectuado.
COMPLEJO VELATORIO RÉQUIEM
HUGO OMAR OLIVERA PIRIZ (Q.E.P.D.)
Falleció ayer, 06.08.2025, a los 68 años de edad. Sus hijos: Eduardo, Mariana, David, Ivone, Nilda y sus respectivas familias participan con pesar dicho fallecimiento. Sepelio efectuado.
Empresa Oliden S.A.
ERNESTO FRANCISCO TAVAREZ FERREIRA (Q.E.P.D.)
Falleció hoy, 07.08.2025, a los 57 años de edad. Su esposa: Miriam Teresita Pereira, sus hijos: Débora, Dayana, Ruth, Sebastián, Diego, Rosita, Estefani participan e invitan al sepelio a realizarse el día 8 de agosto a la hora 10:00 en Cementerio Barrio Artigas.
Empresa Oliden S.A.
ALBA PINTOS FERREIRA (Q.E.P.D.)
Falleció el 05.08.2025. Su esposo: Ramón Aquino, sus hijos: Kalay Abraham, Leonardo Jhonatan, María Magdalena, José Daniel, y sus respectivas familias participan con pesar dicho fallecimiento. Sepelio efectuado.
Empresa Oliden S.A.
EUCLIDES FERRON (Q.E.P.D.)
Falleció el 05.08.2025. Sus hijos: Cristina, Carlos, Juana, Raquel, y demás familiares participan con pesar dicho fallecimiento. Sepelio efectuado.
Empresa Oliden S.A.
RAMÓN SANTIAGO PALACIO CARDOZO (Q.E.P.D.)
Falleció el 06.08.2025. Su esposa: Olga Cardozo, sus hijos: Thiago, Gonzalo, y demás familiares participan con pesar dicho fallecimiento. Sepelio efectuado.
Empresa Oliden S.A.
ROBERTO WILSON MARÍN RODRÍGUEZ (LAGARTO) (Q.E.P.D.)
Falleció el 06.08.2025. Su esposa: Lucinda Santana, sus hijos: Leonardo, Marcos y Andrea, Roberto y Ana Licia, sus nietos: Brandon, Leonardo, Rodrigo y Ana Laura participan con pesar dicho fallecimiento. Sepelio efectuado.
Empresa La Salteña