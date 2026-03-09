Fundación Salto Grande lanza programa para impulsar emprendedores

La Fundación Desarrollo Regional Salto Grande presentó “Fundación te Impulsa”, un programa que brinda apoyo económico sin interés a emprendimientos de la región.



“Fundación te Impulsa”: el nuevo Programa de la Fundación Desarrollo Regional Salto Grande

La Fundación Desarrollo Regional Salto Grande (FDRSG) lanzó el viernes pasado, en el Centro Conecta, su programa “Fundación te Impulsa”. El mismo, busca fortalecer emprendimientos en funcionamiento, promoviendo el desarrollo económico local con enfoque territorial, perspectiva de género y compromiso activo de los beneficiarios.

En el Lanzamiento estuvieron presentes los integrantes del Directorio de la Fundación e hicieron uso de la palabra el actual presidente de la misma, Eduardo Bandeira, el vicepresidente de la Delegación de Uruguay ante la CTM de Salto Grande Nicolás Urrutia y la Cra. Andrea Malvasio, coordinadora del área económica de la FDRSG.

Repasando su historia

Bandeira recordó los inicios de la Fundación, en el año 2009, cuando fue creada por iniciativa de los delegados uruguayos de ese momento de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, que eran: los Ing. Enrique Topolansky, Gabriel Rodríguez y Daniel Greif. Así fue como en su primera década de vida institucional, su financiamiento provino de los aportes voluntarios de los integrantes de la Delegación del Uruguay, como vuelve a suceder a partir del 2025.

En el año 2015, Bandeira, siendo vicepresidente de la Delegación conoció la Fundación y allí, señaló que “me enamoré del proyecto y pude comprobar a qué buen destino llegaban los fondos con el trabajo que hacía la Fundación”. “Pude ver a esos emprendedores, a esas mujeres emprendedoras lograr tener el equipamiento que estaban necesitando para desarrollarse y seguir adelante”, dijo.

Por su parte, Urrutia, felicitó el trabajo que viene realizando la Fundación, al cual apoyan desde la Delegación como parte de su política de responsabilidad socio-ambiental del área productiva. En esa línea, el programa “Fundación te impulsa” se orienta a promover el desarrollo productivo en los departamentos de la región de influencia de la represa, como lo son Salto, Artigas, Paysandú y Río Negro que se sumaría este año.

Por otro lado, la Cra. Malvasio, hizo referencia a que el programa “Fundación te Impulsa” se financia con los aportes que realizan las autoridades de la Delegación del Uruguay y de un Convenio específico de colaboración que la Delegación firmó con la Fundación. También hacen posible este fondo de apoyo las propias devoluciones de los apoyos otorgados a otros emprendedores.

Las Bases del Programa

El programa “Fundación Te impulsa” está dirigido a personas mayores de 18 años que tengan un emprendimiento en funcionamiento y que residan en los departamentos antes citados. El mismo consiste en un apoyo económico con devolución (sin intereses), de hasta $ 50.000 por emprendimiento. El monto otorgado se devuelve en hasta 20 cuotas fijas mensuales. “El programa promueve la formalización y ofrece subsidios de entre el 20% y el 50% para quienes mantengan o inicien su formalización y sean buenos pagadores”, agregó Malvasio.

También explicó que estos apoyos no son de libre disponibilidad, sino que sirven para la compra de: maquinaria, mobiliario, equipamiento o asesoramiento técnico, entre otras posibilidades de inversión. La Fundación es quien se encarga de realizar estas compras. No se financian deudas, impuestos, alquileres, inmuebles, sueldos ni mercadería para reventa.

Los interesados en postularse a este Llamado, podrán hacerlo a través de la propia Fundación, asistiendo al Consultorio Emprendedor que funciona los días miércoles en el Centro Conecta, y al que se debe acceder mediante agenda previa, la cual se debe solicitar por el cel. 099 170 252 (whatsapp). También podrán ser derivados por las instituciones que forman parte del Espacio Interinstitucional Emprendedor de Salto, como el Centro Pyme, Mides, la Intendencia, IPRU, República Microfinanzas e Inefop o por las Mesas de Desarrollo Rural, en el caso de los emprendimientos de zonas rurales.

“Las postulaciones se reciben hasta el 31 de mayo y esperamos poder estar haciendo entrega de los apoyos entre julio y agosto. Los interesados pueden acceder a las bases en la sección de Novedades de la web de la Fundación, y como dijimos, estamos a las órdenes en nuestro Consultorio Emprendedor”, finalizó Malvasio.

