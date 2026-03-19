Fuerte respaldo ciudadano a propuesta de Albisu para ordenar la situación de los cuidacoches

La propuesta del intendente de Salto, Carlos Albisu, de regular la actividad de los cuidacoches mediante su incorporación como facilitadores en el nuevo sistema de estacionamiento tarifado digital ha generado una muy buena repercusión en la población.

Tras el anuncio, el jefe comunal recibió numerosos mensajes de vecinos que consideran urgente avanzar en el ordenamiento de esta situación, señalando que en muchos casos se generan molestias, presiones e incluso incomodidad al momento de estacionar.

Los planteos ciudadanos también hacen referencia a que parte de quienes desarrollan estas actividades lo hacen en condiciones informales y, en algunos casos, bajo efectos de alcohol o drogas, lo que incrementa la preocupación de quienes circulan por la ciudad.

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Asimismo, vecinos han manifestado inquietud por la presencia de personas provenientes de otros departamentos que se instalan en distintos puntos de Salto y desarrollan este tipo de prácticas en la vía pública.

En ese marco, tanto la regulación de los cuidacoches como la creación de una Guardia Municipal son vistas como herramientas complementarias dentro de un mismo proceso de ordenamiento, orientado a garantizar la libre circulación, mejorar la convivencia y brindar mayor tranquilidad a la población.

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