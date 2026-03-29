Fuerte demanda sostuvo valores en Pantalla Uruguay con 96% de colocación

El remate 310 de Pantalla Uruguay cerró con 96% de colocación, firme demanda y mejoras en precios del ternero y otras categorías.

El consorcio Pantalla Uruguay culminó su doble jornada de actividad correspondiente al remate 310 con un 96% de colocación.

El resultado confirmó la firmeza del mercado de reposición, con una demanda sostenida que logró absorber el volumen disponible y mantener, e incluso mejorar, referencias en categorías clave.

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Carlos Martín Correa, director de la firma Correa y San Román, destacó que el año viene mostrando “remates muy dinámicos, con ventas totales prácticamente en todas las instancias”, en un contexto donde el consorcio mantiene un régimen de dos actividades mensuales.

Uno de los datos más relevantes del remate fue la suba en el precio del ternero, que promedió US$ 4,10, con cerca de 5.000 animales comercializados.

“Había cierta incertidumbre por una moderación en el ganado gordo que podía trasladarse a la reposición, pero en el ternero no ocurrió. Por el contrario, mostró una mejora”, explicó Correa.

En tanto, la ternera se ubicó en US$ 3,79, también con muy buena colocación y demanda activa.

🐄 Mercado ágil pese a la alta oferta

El remate se dio en una semana particularmente exigente, con varios consorcios operando en simultáneo, lo que generó dudas previas en cuanto a la capacidad de absorción del mercado.

Sin embargo, la respuesta fue positiva. “Había temores por la sobreoferta, pero se disiparon. Fue una venta muy ágil y con muy buenos resultados”, sostuvo el operador salteño, señalando además que su firma logró el 100% de colocación.

Consultado sobre los factores detrás de la firmeza del mercado, Correa indicó que existe una combinación de elementos: mayor actividad de corrales de engorde, necesidad de recomposición de stock tras la sequía, así como también las buenas condiciones forrajeras en varias regiones y las expectativas positivas para el negocio ganadero.

“Se acortan los ciclos y la demanda aparece antes que la producción. Además, venimos de años de seca donde faltó carga, y ahora con pasto, el productor necesita reponer”, explicó.

📊 Ajustes puntuales en algunas categorías

Si bien el mercado mostró firmeza general, algunas categorías más cercanas al ganado gordo evidenciaron leves ajustes.

“La vaca de invernada y el novillo de tres años fueron las categorías que más sintieron esa referencia del gordo, pero con ventas ágiles igualmente”, indicó.

En cuanto al mercado de hacienda gorda, Correa señaló que la semana cerró con valores relativamente estables: novillos en el entorno de US$ 5,10 y vacas alrededor de US$ 4,80.

La operativa se mantiene condicionada por una oferta limitada y una industria con actividad dispar, incluyendo plantas con menor operativa o afectadas por licencias.

📋 Promedios por categoría (US$)

Categoría Precio Corderos 72 al bulto Terneros menos de 140 kg 4,51/kg – 607 al bulto Terneros 140–180 kg 4,18/kg – 668 al bulto Terneros más de 180 kg 3,94/kg – 787 al bulto Terneros (general) 4,10/kg – 709 al bulto Novillos 1 a 2 años 3,24/kg – 971 al bulto Novillos 2 a 3 años 3,07/kg – 1.083 al bulto Novillos mayores de 3 años 2,68/kg – 1.356 al bulto Novillos Holando 2,32/kg – 708 al bulto Vacas de invernada 2,24/kg – 904 al bulto Piezas de cría 667 al bulto Terneras hasta 140 kg 3,99/kg – 541 al bulto Terneras más de 140 kg 3,73/kg – 675 al bulto Terneras (general) 3,79/kg – 637 al bulto Terneros y terneras 3,77/kg – 613 al bulto Vaquillonas sin servicio 1 a 2 años 3,09/kg – 835 al bulto Vaquillonas sin servicio 2 a 3 años 2,85/kg – 937 al bulto Vaquillonas preñadas 1.078 al bulto Vacas preñadas 1.099 al bulto Vacas entoradas 8,91 al bulto

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