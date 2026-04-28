FUCVAM refuerza su rol en la vivienda cooperativa

FUCVAM mantiene su protagonismo en la vivienda digna, enfrenta aumento de costos y reclama mayor financiamiento para cooperativas.

FUCVAM: Un Pilar en la Lucha por la Vivienda Digna en Uruguay

La Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) sigue siendo un pilar fundamental para la lucha por el acceso a la vivienda digna en Uruguay, destacándose por su capacidad de adaptación y su compromiso con la mejora continua de las condiciones de vida de los sectores populares.

La Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) se ha consolidado a lo largo de los años como una de las organizaciones más representativas de los trabajadores y las familias cooperativistas en Uruguay. Con una historia que data de 1968, FUCVAM ha jugado un papel crucial en la construcción de una vivienda digna para miles de familias a través del sistema de ayuda mutua, brindando no solo soluciones habitacionales, sino también un modelo de organización cooperativa que promueve la solidaridad y la justicia social.

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Recientemente, hemos tenido la oportunidad de conversar con el presidente de FUCVAM, Enrique Cal, y el tesorero Fernando Pedoja, quienes nos han brindado una visión detallada de la actualidad de la organización y de los desafíos que enfrentan las cooperativas en el contexto socioeconómico actual.

La historia de FUCVAM y su impacto en Salto

FUCVAM nació como una respuesta a la urgente necesidad de crear viviendas accesibles para los trabajadores. Desde sus inicios, la organización se ha caracterizado por la unidad de los cooperativistas y su capacidad de construir viviendas a través del esfuerzo colectivo. Salto ha sido un ejemplo claro de cómo el cooperativismo ha transformado el panorama habitacional en el país, siendo uno de los primeros departamentos en adoptar este modelo gracias a la fuerza de los trabajadores ferroviarios y de AFE.

Enrique Cal destaca la importancia de mantener informadas a las cooperativas y de impulsar tanto a las cooperativas en obra como a aquellas que aún se encuentran en trámite de formación. «Esta visita forma parte de la actividad regular de FUCVAM, que busca aggiornar la información y fortalecer las bases del cooperativismo en todo el país», señaló el presidente.

Desafíos actuales: el aumento de los costos y la falta de un Fondo Nacional de Vivienda

Uno de los temas más relevantes en la actualidad es el aumento de los costos en la construcción de viviendas cooperativas. Según Fernando Pedoja, tesorero de FUCVAM, la construcción ha experimentado un aumento en sus costos, lo que se refleja también en los préstamos que la Agencia Nacional de Vivienda otorga a las cooperativas. Sin embargo, a pesar de estos incrementos, FUCVAM se esfuerza por mantener un estándar elevado en la calidad de las viviendas, para que estas sean accesibles para las familias que más lo necesitan.

Además, un tema fundamental abordado por Enrique Cal fue la desaparición del Fondo Nacional de Vivienda, un fondo que existía para financiar la construcción de viviendas de interés social. «El Fondo Nacional de Vivienda dejó de existir en el año 2002», explicó Cal, destacando que desde entonces el único sector empleador que contribuye al financiamiento de las viviendas es el Estado. A pesar de las promesas de duplicar los recursos destinados a la vivienda, Cal asegura que aún existe un déficit importante y que los recursos actuales son insuficientes para cubrir las necesidades habitacionales del país.

Relación de FUCVAM con el gobierno

El relacionamiento entre FUCVAM y el gobierno ha sido calificado como «civilizado», según el presidente Cal, pero también ha estado marcado por las tensiones propias de una organización que siempre lucha por mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables. Durante el gobierno anterior, FUCVAM logró importantes avances, como la rebaja de los intereses de los préstamos para las cooperativas. Ahora, bajo la actual administración, las cooperativas están retornando al control estatal después de un periodo de huelga de pagos.

Asimismo, Cal señaló la importancia de los acuerdos alcanzados a través de la COAVIS, un órgano consultor de los organismos del gobierno. En este sentido, tanto FUCVAM como otras federaciones han trabajado en ajustar la normativa para la construcción de viviendas cooperativas, esperando ahora una respuesta por parte del gobierno para implementar las modificaciones propuestas.

Perspectivas futuras

A pesar de los desafíos, las perspectivas de FUCVAM son positivas. El modelo de cooperativas sigue siendo una de las soluciones más eficaces para enfrentar el déficit habitacional en el país. En palabras de Cal: «En todo el país, no hay un solo complejo de cooperativa vinculado a FUCVAM que esté abandonado». Este es un claro reflejo de la solidez y la resiliencia del movimiento cooperativo.

En resumen, FUCVAM continúa siendo un pilar fundamental en la lucha por la vivienda digna en Uruguay. A pesar de los retos que enfrenta, la organización sigue adelante con su misión, promoviendo la unidad, el esfuerzo colectivo y el compromiso con el bienestar de las familias cooperativistas.

El compromiso con el derecho a la vivienda sigue siendo firme y su trabajo continúa marcando una diferencia significativa en la vida de miles de uruguayos. La constante lucha por una mayor asignación presupuestaria para la vivienda y la continua mejora de las condiciones de los cooperativistas son ejemplos claros de su dedicación.

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