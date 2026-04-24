FUCVAM impulsa jornada clave en Salto por vivienda digna

FUCVAM realizará actividades en Salto para fortalecer cooperativas, impulsar nuevas viviendas y reclamar exoneración de IVA y más recursos.

Una jornada de actividades que reafirma el compromiso social de FUCVAM

La Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) continúa su lucha por los derechos de los trabajadores y la mejora de las condiciones de vida de las familias cooperativistas. Este fin de semana FUCVAM, encabezará una serie de actividades clave para fortalecer el movimiento cooperativista y brindar apoyo a nuevas iniciativas de vivienda.

Este sábado 25 de abril, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) realizará una serie de actividades en el departamento de Salto, que tendrán como foco tanto la formación de nuevas cooperativas como el fortalecimiento de las ya existentes.

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Rosa García, presidenta de la mesa departamental de FUCVAM, y Doris Correa, representante nacional, nos comentaron sobre la relevancia de este evento y los desafíos que enfrentan las cooperativas en Uruguay.

FUCVAM, que lleva más de 56 años de trayectoria, agrupa a cooperativas de vivienda bajo el modelo de ayuda mutua, un sistema en el cual los socios participan activamente en la construcción de sus viviendas. Sin embargo, como destacó García, la organización no solo se limita a la construcción de casas, sino que también promueve un compromiso social integral. “Nos involucramos en diversas luchas que afectan a la población en general, como la reforma de la seguridad social y la lucha contra la pobreza infantil”, señaló García.

ACTIVIDADES

Las actividades de este fin de semana las autoridades de FUCVAM realizarán un recorrido por las cooperativas, donde se buscará resolver dudas sobre los avances de las obras y dar seguimiento a la gestión de los proyectos. “Es importante contar con el asesoramiento técnico de los arquitectos, ya que el proceso de construcción no siempre es sencillo y pueden surgir problemas que requieren atención inmediata”, explicó Doris Correa.

En la jornada también se realizarán dos actividades en simultáneo en los salones comunales de COAMVIS y en COVI SALTO. Estas charlas están dirigidas a las cooperativas en formación y a las cooperativas ya habitadas. En las primeras, se discutirán temas esenciales como la comprensión del modelo cooperativo y los derechos de los usuarios, mientras que las segundas se enfocarán en problemáticas más específicas, como la gestión del 2% de subsidios y las patologías de las viviendas. “El objetivo es que todos los cooperativistas se informen sobre los procesos y puedan llevarse respuestas concretas a los problemas que enfrentan en el día a día”, subrayó García.

LUCHAS

Una lucha constante por la justicia social

Una de las luchas más significativas de FUCVAM, tal como explicaron García y Correa, es la exoneración del IVA a las cooperativas, un beneficio que actualmente solo disfrutan las grandes constructoras privadas. Esta medida ha encarecido considerablemente los costos para las cooperativas, dificultando la construcción de viviendas a precios accesibles para los trabajadores. “Estamos trabajando en la exoneración del IVA porque entendemos que este impuesto afecta directamente a las familias que menos tienen. Mientras las grandes constructoras están exoneradas, las cooperativas que brindan soluciones habitacionales a la clase trabajadora deben pagar este impuesto, lo que hace más costosas las viviendas y las cuotas que los socios deben abonar”, explicó García.

Otro de los desafíos que enfrentan es la competencia por el Fondo Nacional de Vivienda, que se ha visto reducido año tras año debido a la falta de recursos en áreas como la salud y la educación. Este recorte, según las líderes de FUCVAM, ha dificultado el acceso a nuevas viviendas para las cooperativas y ha hecho más largo el proceso de construcción. “La competencia por el financiamiento se vuelve cada vez más difícil. Cada año es más complicado acceder a los recursos necesarios para seguir adelante con las obras”, comentó Correa.

INTERNACIONAL

FUCVAM, un modelo que trasciende fronteras

La organización, que no solo tiene presencia en todo el país, sino que también ha sido reconocida a nivel internacional, exporta su modelo de vivienda cooperativa a otros países de América Latina e incluso a África. FUCVAM ha sido premiada en diversas ocasiones por su enfoque innovador en la construcción de viviendas colectivas, y delegaciones de otros países visitan regularmente Uruguay para conocer de cerca su funcionamiento.

La visita reciente de estudiantes de Puerto Rico y la llegada de delegaciones de Estados Unidos son ejemplos claros de la influencia de FUCVAM en el mundo. “Nuestro modelo de ayuda mutua es un ejemplo a nivel internacional. Se ha adaptado a diferentes contextos y sigue demostrando que es una forma efectiva de resolver el problema habitacional de manera colectiva”, afirmó García.

PARTICIPACIÓN

Un llamado a la participación y la unidad

Finalmente, tanto García como Correa destacaron la importancia de la participación activa de los cooperativistas. “Es fundamental que los cooperativistas se acerquen a estas actividades, ya que son espacios de aprendizaje y de resolución de problemas comunes. La unión hace la fuerza, y juntos podemos lograr grandes avances”, concluyó García.

Este fin de semana promete ser una oportunidad única para los cooperativistas del país para fortalecer su compromiso con el movimiento y resolver dudas sobre los proyectos habitacionales.

Las actividades son abiertas al público, lo que permite que quienes no forman parte aún de FUCVAM puedan conocer más sobre el modelo cooperativo y sumarse a la lucha por una vivienda digna para todos.

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