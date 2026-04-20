Franco Medero, símbolo de superación y figura del fútbol de amputados uruguayo



Franco Medero es figura del fútbol de amputados en Uruguay: superó el cáncer, fue campeón sudamericano y apunta al Mundial México 2026 como líder celeste.

Franco Medero se ha transformado en uno de los principales referentes del fútbol de amputados en Uruguay, siendo protagonista directo del crecimiento de esta disciplina desde sus primeros pasos en el país. Su historia combina adversidad, resiliencia y alto rendimiento deportivo.

Su camino cambió en 2011, cuando debió atravesar la amputación de una de sus piernas a causa de un cáncer. Fueron años complejos de tratamiento y recuperación que se extendieron hasta 2013. Sin embargo, lejos de alejarse del deporte, ese proceso marcó el inicio de una nueva etapa que lo llevaría a competir al más alto nivel.

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Recién en 2018 comenzó a jugar al fútbol de amputados, coincidiendo con la formación de la selección uruguaya. En cuestión de meses, integró el plantel que disputó el Mundial de México 2018, el primer torneo internacional del combinado celeste. Desde entonces, su crecimiento fue sostenido hasta consolidarse como pieza clave del equipo.

A nivel internacional, Medero fue vicecampeón sudamericano en 2022, logro que permitió a Uruguay clasificar al Mundial de Turquía. En 2024 alcanzó uno de los hitos más importantes de su carrera al consagrarse campeón sudamericano, mientras que en 2025 volvió a destacarse con un nuevo vicecampeonato en Brasil. En ese torneo, además, fue reconocido como Bota de Oro y Balón de Oro, reafirmando su peso dentro de la disciplina.

Sus números con la selección reflejan su impacto: 26 partidos, 29 goles y 16 asistencias. Es, además, el máximo goleador histórico, el jugador con más presencias y el principal anotador de la liga uruguaya, consolidando un legado que lo posiciona entre los nombres más importantes del fútbol adaptado en el país.

En el plano de clubes, tuvo experiencias en Argentina y Brasil, destacándose especialmente desde 2023 en Corinthians, donde fue campeón paulista ese mismo año. También se consagró goleador en el Brasileirao y en la Copa de Brasil 2025. A nivel continental, logró un hecho histórico al ganar la primera Copa Libertadores de fútbol de amputados en 2025.

En Uruguay, su trayectoria también dejó huella: fue campeón con Plaza, Progreso y Rampla, además de obtener en dos oportunidades el título de goleador del torneo local.

Logros destacados

Mundialista: México 2018 y Turquía 2022

Campeón Sudamericano: 2024

Vicecampeón Sudamericano: 2022 y 2025

Bota de Oro y Balón de Oro: 2025

Campeón Copa Libertadores: 2025

Campeón Paulista: Corinthians 2023

Campeón Uruguayo: Plaza, Progreso y Rampla

Máximo goleador histórico y mayor cantidad de presencias en la selección

Franco Medero continúa su carrera con la mirada puesta en el Mundial de México 2026, consolidándose como un ejemplo de superación, constancia y una de las principales figuras del deporte paralímpico en Uruguay.

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