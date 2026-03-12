Franco Junior Aliberti y «El secreto del dominio del fútbol salteño» 

«Podría estar atravesando el ciclo más sólido de su historia futbolística»

En su cuenta de facebook, FRANCO JUNIOR ALIBERTI apeló a su más sabio sentido del análisis, como consecuencia de este presente del fútbol salteño. Un fútbol asociado a la victoria, más allá de la categoría que fuese. El actual DT y coordinador general de las Divisiones Juveniles de Ferro Carril, marca a fuego, lo que califica como «El secreto del dominio del fútbol salteño». Desde EL PUEBLO, el objetivo de sintetizar. Al rescate de algunas sentencias que Junior libra para consumo de todos.

———————————–

«Salto conserva algo que muchas ciudades del interior han perdido, una enorme cantidad de niños jugando al fútbol desde muy pequeños».

———————————–

«Los títulos nacionales de Ferro Carril Fútbol Club y, más recientemente, de Club Atlético Universitario de Salto demostraron que desde Salto se puede competir y ganar en el plano nacional del interior con chapa de candidato año a año.

Cuando algunos clubes logran eso, arrastra al resto del sistema hacia arriba».

———————————–

«El campeonato salteño sigue siendo muy competitivo.

Los clubes mantienen rivalidades históricas, el nivel del torneo local es altamente competitivo.

Eso provoca que los jugadores lleguen a la selección acostumbrados a competir bajo presión y

naturalizados en pelear campeonatos a nivel nacional.

La selección, en definitiva, es la prolongación de un campeonato fuerte».

———————————–

«El fútbol en Salto no es solo un deporte.

Es parte de la vida social de la ciudad y eso se mantiene a diferencia de muchos otros lugares donde se va perdiendo.

Se discute en los clubes, en los barrios, en las tribunas y en cualquier negocio local.

Esa presencia cotidiana genera algo muy importante, exigencia e identidad».

———————————–

«Quizás uno de los cambios más profundos del fútbol salteño ocurrió casi en silencio, en los bancos de suplentes y en los entrenamientos.

Hoy la gran mayoría de los entrenadores de primera división poseen licencias profesionales otorgadas a través de los programas de formación vinculados a la FIFA, la Asociación Uruguaya de Fútbol y la Organización del Fútbol del Interior.

Además, muchos clubes trabajan con cuerpos técnicos completos, formados y demostrando capacidad».

———————————–

«Si se observan los resultados, los procesos de formación y la evolución de su estructura técnica, todo indica que Salto podría estar atravesando el ciclo más sólido de su historia futbolística.

Y, como suele ocurrir en el deporte y en la vida, muchas veces no nos damos cuenta de que estamos viviendo una gran época mientras todavía está sucediendo».

La primera fecha de la 3ª rueda en Femenino; Apuntense: es Tigre y Huracán

Con el entusiasmo a flor de piel y la precisión que exige la disciplina, la Liga Salteña de Fútbol Sala se prepara para dar un paso fundamental en su calendario. Mañana viernes 13 de marzo, el Gimnasio de Nacional se convertirá en el epicentro de la emoción deportiva al recibir la 1ª fecha de la 3ª Rueda del 2º Campeonato Salteño de Fútbol Sala Femenino. La antesala que no deja de ser palpitante.

CON LA CARTELERA

* 20:30 hs | Paso del Bote vs. CAAS

El telón se levanta con un choque de estrategias. Ambos llegan con la necesidad de marcar presencia desde el inicio de esta instancia decisiva, buscando puntos que les permitan escalar en la tabla acumulada.

* 22:00 hs | Tigre vs. Huracán (foto)

En el cierre de la noche, un duelo que ya es un clásico de la entrega física. Tigre y Huracán prometen un RUMBO AL FINAL

Esta tercera rueda representa el «tramo de las definiciones». Tras lo observado en las etapas anteriores, los equipos han ajustado sus piezas y el margen de error se reduce al mínimo. El escenario del Gimnasio de Nacional, garantiza el marco ideal para que el fútbol femenino siga demostrando su constante crecimiento.

Se espera un marco de público importante, considerando el peso de los equipos involucrados y la importancia de los puntos en disputa para el cierre de la temporada.

Para el control de la Sub 18; los designados que no faltan

Se trata de la designación de las ternas, con la mira puesta en los partidos de ida del Campeonato

del Interior en categoría Sub 18. A este detalle hay que tenerlo en cuenta y en el caso de Cerro

Largo y Salto, Nicolás Coria como árbitro central.

———————————–

Tres encuentros se disputarán el sábado 14 de marzo, a la hora 19:30, en el Juan Antonio Lavalleja

de Trinidad, Flores tendrá la visita de Maldonado impartiendo justicia, Charles Barreto de Paysandú,

Yosel González de Río Negro arbitrará Soriano – Federación Colonia, que se disputará a la hora 20

en el estadio Luis Koster de Mercedes, el mismo día y a la misma hora, dirigiendo Nicolás Coria de

Zona Oeste de Maldonado, en el estadio Municipal Arquitecto Antonio Ubilla, Cerro Largo recibirá a Salto.

El domingo 15 de marzo, a la hora 17:00, Paysandú, en el Parque Artigas, jugará con Young, impartiendo justicia César Arrue de Soriano.

———————————–

Programación de partidos

📅 Sábado 14 de marzo

Partido Estadio Hora Árbitro Central Asistentes Flores vs Maldonado Juan Antonio Lavalleja (Trinidad) 19:30 Charles Barreto (Paysandú) Matías Báez (Young) – José Rodríguez (Guichón) Soriano vs Federación de Colonia Luis Koster (Mercedes) 20:00 Yosel González Ruben Cichero – Ruben Martínez Cerro Largo vs Salto Arq. Antonio Ubilla (Melo) 20:00 Nicolás Coria (Zona Oeste) Manuel Arévalo (Zona Oeste) – Pierre Lespiaux (Maldonado)

📅 Domingo 15 de marzo

Partido Estadio Hora Árbitro Central Asistentes Paysandú vs Young Parque Artigas (Paysandú) 17:00 César Arrue (Soriano) Walter Aberasteguy (Flores) – Gonzalo Ríos (Durazno)

