Franco, del arco

Un salteño en el histórico Torque de la noche soñada

«El celeste pegó de entrada en el complemento. Golazo de Eduardo Agüero, con un derechazo cruzado que se coló junto al palo derecho del arco del gigante Weverton. En ventaja se entonó el representativo uruguayo, que pasó a dominar el trámite, defendiéndose con la pelota, a la que manejó con criterio y siempre con precisión. Los brasileños, solamente en acciones individuales lograron inquietar, pero se chocaron con Franco Torgnascioli, quien le puso candado a su valla. Primer gran batacazo de la Copa Sudamericana»

Es del caso rescatar este tramo del apunte, a la cuenta de una noche soñada: la de Montevideo City Torque, enfrentando y ganando a Gremio en el estadio Centenario, jugando por la Copa Sudamericana. Con un salteño en el arco, el equipo de Marcelo Mendez fue protagonista heroico. Cabe desde EL PUEBLO, rescatar la integración de los celestes.

MC TORQUE: Franco Torgnascioli, Eduardo Agüero, Franco Romero, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera, Franco Pizzichillo (80′ Diogo Guzmán), Pablo Siles (61′ Bautista Kociubisnki), Gonzalo Montes (89′ Kevin Silva), Esteban Obregón, Salomón Rodríguez y Ramiro Lecchini (89′ José Tarán). Director técnico: Marcelo Méndez. Suplentes: Gastón Rodríguez, Ezequiel Busquets, Lucas Duré, Sebastián Cáceres, Luka Andrade, Juan Quintana, Nahuel Da Silva y Facundo Martínez.

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Tejera, cartón ligador: Entre el lote de árbitros, no faltan uruguayos para la Copa Mundial

Estos son los ÁRBITROS sudamericanos designados para la COPA DEL MUNDO de 2026. GUSTAVO TEJERA, como principal, encabeza la delegación uruguaya. Pese a sus últimas discretas producciones a nivel nacional e internacional, Tejera es premiado con esta designación. Otros también se suman a la lista, ya sea como asistentes o Var.

⚖️ Árbitros designados

🎯 Principales (12)

Árbitros Yael Falcón Pérez Darío Herrera Facundo Tello Ramón Abatti Raphael Claus Wilton Sampaio Cristian Garay Andrés Rojas Juan Gabriel Benítez Kevin Ortega Gustavo Tejera Jesús Valenzuela

🏃 Asistentes (20)

Árbitros asistentes Cristian Navarro Facundo Rodríguez Gabriel Chade Juan Pablo Belatti Maxi Del Yesso Bruno Boschilia Bruno Pires Danilo Manis Rafael Alves Rodrigo Figueiredo José Retamal Miguel Rocha Alexander Guzmán Eduardo Cardozo Milciades Saldívar Michael Orue Carlos Barreiro Nicolás Tarán Jorge Urrego Tulio Moreno

🖥️ VAR (7)

Árbitros VAR Hernán Mastrángelo Rodolpho Toski Juan Lara Nicolás Gallo Antonio García Leodán González Juan Soto

Básquetbol caliente: La noche en que Nacional le ganó

Peñarol se tiñó de tricolor tras el triunfo clásico de Nacional sobre los carboneros. Una victoria conseguida con autoridad por el conjunto dirigido por Álvaro Ponce, que mantuvo consistencia en su juego y que supo manejar los momentos calientes del partido. En el tramo final, sin embargo, Peñarol tuvo una fugaz reacción donde logró recortar las distancias en el marcador y equilibrar todo para un final que se volvía incierto. Pero una vez más, el equipo de Leandro García Morales fue víctima de sus propios errores, con pérdidas consecutivas, con ataques desesperados e imprecisos y con defensas mal plantadas, y lo terminó pagando con la derrota. Clásico tricolor.

PEÑAROL: Jy’lan Washington 17, Nicola Pomoli 17, Emiliano Serres 6, Andrés Ibargüen 14, Santiago Vescovi 12 (formación inicial); Mikh Mc Kinney 0, Nicolás Lema, Conrado Heilmann, Federico Bavosi, Santiago Calimares, Martín Rojas 5 y Joaquín Delgado. Director técnico: Leandro García Morales.

NACIONAL: James Feldeine 9, Luciano Parodi 15, Ernesto Oglivie 16, Gianfranco Espíndola 7, Erik Thomas 13 (formación inicial); Jerónimo Galeano, Agustín Méndez, Marcos Cabot 0, Pablo Gómez 0, Patricio Prieto 12, Eduardo Superi y Bernardo Barrera 6. Director técnico: Álvaro Ponce.

POSICIONES

Peñarol 47, Nacional 43, Hebraica y Macabi 43, Malvín 43, Aguada 41, Defensor Sporting 41.

Campeonato Apertura: Un partido para hoy y el Racing de la punta jugando en domingo

Es el comienzo de la fecha número 11 en el Campeonato Apertura profesional, que tiene a Racing Club de Montevideo como puntero exclusivo, mientras Peñarol se alinea en el escalón inmediato. Si de Nacional se trata, a siete puntos de los albiverdes. Hoy viernes con un partido de despegue. Desde EL PUEBLO, una manera de repasar el calendario, con los árbitros incluidos en cada caso. A saber.

VIERNES 10 DE ABRIL

CERRO LARGO FC-CERRO

Estadio Ubilla de Melo. Hora: 20:00.

Juez: Felipe Vikonis. Asistentes: Martín Soppi y Luis Lassaga.

SÁBADO 11 DE ABRIL

MC TORQUE-ALBION

Estadio Charrúa. Hora: 10:00.

Juez: Javier Feres. Asistentes: Andrés Nievas y Javier Irazoqui.

DEFENSOR SPORTING-BOSTON RIVER

Estadio Franzini. Hora: 15:30.

Juez: Esteban Ostojich. Asistentes: Carlos Barreiro y Sebastián Schroeder.

DEPORTIVO MALDONADO-NACIONAL

Estadio Burgueño de Maldonado. Hora: 19:00.

Juez: Gustavo Tejera. Asistentes: Agustín Berisso y Carlos Roca.

DOMINGO 12 DE ABRIL

CENTRAL ESPAÑOL-DANUBIO

Parque Palermo. Hora: 10:00.

Juez: Pablo Silveira. Asistentes: Nicolás Tarán y Ernesto Hartwig.

JUVENTUD-PROGRESO

Parque Artigas de Las Piedras. Hora: 15:30.

Juez: Esteban Guerra. Asistentes: Pablo Llarena y Federico Piccardo.

WANDERERS-RACING

Parque Viera. Hora: 18:30.

Juez: Bruno Sacarelo. Asistentes: Sebastián Silvera y Juan Álvarez.

LUNES 13 DE ABRIL

PEÑAROL-LIVERPOOL

Estadio Campeón del Siglo. Hora: 20:00.

Juez: Andrés Matonte. Asistentes: Horacio Ferreiro y Alberto Píriz.

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