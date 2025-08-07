Fortaleciendo políticas sociales: Taruselli visita Paysandú para mejorar gestión alimentaria en Salto

- espacio publicitario -

La directora de Desarrollo Social de Salto destacó la importancia de aprender de buenas prácticas para mejorar la atención a las familias locales.

En la visita institucional de la directora de Desarrollo Social de Salto, María Eugenia Taruselli, a Paysandú, se realizó un recorrido por los dispositivos alimentarios del sistema de comedores. La jornada incluyó un intercambio técnico con Guadalupe Caballero, directora de Promoción Social de la Intendencia de Paysandú, para conocer el modelo de funcionamiento que ha sido reconocido por su eficiencia en atender las necesidades alimentarias de la comunidad.

Taruselli resaltó la importancia de estas visitas interdepartamentales para fortalecer las políticas sociales, asegurando que la identificación y adaptación de buenas prácticas es clave para mejorar la atención y cobertura a las familias de Salto. La Intendencia de Salto sigue trabajando para incorporar nuevas herramientas que contribuyan a una gestión social más eficiente y cercana a la población.