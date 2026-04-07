Fórmula Truck brasileña llega a Rivera el fin de semana

El rugir de los motores pesados se hará sentir con fuerza en Rivera, que volverá a ser escenario de una nueva fecha de la Fórmula Track. El autódromo local se prepara para recibir una de las propuestas más impactantes del automovilismo regional, donde los protagonistas no son autos convencionales, sino imponentes camiones especialmente preparados para la competencia.

Conocidos popularmente como “los brutos”, estos vehículos combinan potencia, velocidad y destreza, brindando un espectáculo único que año a año convoca a una multitud. Se estima que alrededor de 30.000 personas se darán cita para vivir esta verdadera fiesta del motor, consolidando a Rivera como una de las plazas más fuertes para este tipo de eventos.

La Fórmula Track, de origen brasileño, recorre distintos puntos del país vecino, especialmente en el estado de Río Grande del Sur, y ha logrado expandir su atractivo hacia Uruguay, donde también cuenta con participación de pilotos locales que se han adaptado a esta exigente categoría.

- espacio publicitario -

Desde la organización y la comuna riverense se recomienda a quienes viajen desde otros departamentos que lo hagan con anticipación, especialmente el día domingo, ya que en ediciones anteriores se han registrado demoras de entre dos y tres horas para el ingreso al predio.

Todo está dado para que Rivera vuelva a vivir una jornada inolvidable, con velocidad, potencia y una convocatoria que reafirma el crecimiento de este espectáculo en la región.

Vuelta Ciclista del Uruguay

Resultados finales.

– Pablo Bonilla, el olimareño que defiende al Club Náutico y de Pesca de Boca del Cufré, se consagró este domingo al mediodía campeón de la Vuelta Ciclista del Uruguay.

– Bonilla no solamente alcanzó el título de la tradicional competencia de Semana de Turismo, sino que también se consagró como el mejor Sub 23 y el premio al Mejor Uruguayo.

Premio sprinter para Brasil

El Premio Sprinter fue para Matheus Constantino del Swift de Brasil, el Premio Cima para Andrés Rodríguez del Cerro Largo, mientras que el premio a la Regularidad lo ganó Leonel Rodríguez del Náutico.

Por equipos; Dolores

Por equipos, el Dolores Cycles Club, finalmente, se quedó con la primera ubicación, relegando al Náutico a la segunda posición. Alas Rojas de Santa Lucía fue tercero.

La última para Asconeguy

La 11ª y última etapa, que unió Trinidad con Montevideo este domingo -sobre una distancia de 190 kilómetros y llegada frente a la Intendencia capitalina- fue ganada por Roderyck Asconeguy

1 – Roderyck Asconeguy (Dolores) 04:17:19

2 – Lisandro Bravo (Cerro Largo) 04:17:23

3 – Leonel Rodriguez (Náutico) 04:17:25

Individual

1 – Pablo Bonilla (Náutico) 40:09:28

2 – Lucas Gaday (Dolores) a 38 seg.

3 – Ignacio Maldonado (Armonía) a 01:44 min.

–

Por Equipos

1 – Dolores Cycles Club 120:42:46

2 – Náutico de Boca del Cufré a 52 seg.

3 – Alas Rojas de Santa Lucía a 06:30 min.

–

Premio Sprinter

1 – Matheus Constantino (Swift) 19 pts.

2 – Lucas Gaday (Dolores) 16 pts.

3 – Alejandro Quilci (Alas Rojas) 12 pts.

–

Premio Cima

1 – Andrés Rodríguez (Cerro Largo) 25 pts.

2 – Armando García (TaG) 13 pts.

3 – Pablo Anchieri (Carmelo) 11 pts.

–

Premio Regularidad

1 – Leonel Rodríguez (Náutico) 99 pts.

2 – Lucas Gaday (Dolores) 86 pts.

3 – Ignacio Maldonado (Armonía) 62 pts.

Con entrada gratuita

Turismo Pista arriba a Concordia

Este fin de semana, la pasión por los fierros vuelve a encenderse en la vecina orilla con la llegada del Turismo Pista al Autódromo Ciudad de Concordia.

La categoría, reconocida por ser una de las más convocantes del automovilismo argentino, promete nuevamente un espectáculo de primer nivel. No es casualidad: en la pasada temporada reunió a más de 80 máquinas en pista, distribuidas en sus distintas clases, ofreciendo carreras intensas, competitivas y muy atractivas para el público.

Además, el evento llega con un condimento especial que lo hace aún más accesible: la entrada general será libre y gratuita para todo el predio. Solo deberán abonar quienes deseen ingresar a la zona de boxes, mientras que el resto del circuito estará abierto para disfrutar sin costo.

El regreso del automovilismo a Concordia no solo marca una nueva fecha del calendario, sino también una verdadera fiesta del motor argentino. Como ya es costumbre, muchos aficionados salteños cruzan hacia la ciudad entrerriana para vivir de cerca esta experiencia, atraídos por la cercanía y por una categoría que garantiza espectáculo, velocidad y emoción en cada vuelta.

El autódromo de Concordia ya comienza a latir al ritmo del automovilismo. Con el armado de los boxes en plena marcha, las distintas escuderías empiezan a instalarse de cara a un fin de semana que promete espectáculo del mejor nivel con el Turismo Pista.

El movimiento ya es visible en cada rincón del circuito: equipos trabajando, camiones arribando y la expectativa creciendo entre los fanáticos. El cronograma marca que el jueves será el turno de la llegada de los protagonistas, el viernes se desarrollarán las pruebas comunitarias, el sábado será tiempo de clasificación y el domingo llegarán las esperadas finales en cada una de las categorías.

Como es habitual, la categoría contará con la presencia de pilotos experimentados junto a jóvenes talentos que comienzan a dar sus primeros pasos, aportando frescura y competitividad a un campeonato que se destaca por su paridad y cantidad de autos en pista.

Sin dudas, Concordia se prepara para vivir una verdadera fiesta del automovilismo, con un público que siempre acompaña y que ya empieza a palpitar lo que será un fin de semana a pura velocidad.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/put1