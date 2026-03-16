Fórmula 1 en Shangai

Antonelli llevó a Mercedes al Podio

El Gran Premio de China 2026 de Fórmula 1, disputado hoy en el Shanghai International Circuit, dejó una carrera muy movida y con varios datos históricos para la temporada.

Resultados del GP de China 2026 (Top 10)

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

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George Russell (Mercedes)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Charles Leclerc (Ferrari)

Oliver Bearman (Haas)

Pierre Gasly (Alpine)

Liam Lawson (Racing Bulls)

Isack Hadjar (Red Bull)

Carlos Sainz Jr. (Williams)

Franco Colapinto (Alpine)

Mercedes domina con un 1-2 contundente

El gran protagonista fue Kimi Antonelli, que con solo 19 años logró su primera victoria en Fórmula 1, convirtiéndose en el segundo ganador más joven de la historia.

Largó desde la pole y controló la carrera casi de punta a punta.

Incluso marcó la vuelta rápida, mostrando superioridad del Mercedes.

El 1-2 con Russell confirma algo claro:

Mercedes hoy tiene el mejor auto del campeonato.

Ferrari vuelve al podio, párese recuperarse.

El tercer lugar de Lewis Hamilton fue muy significativo:

Primer podio con Ferrari.

Gran batalla interna con Leclerc, que terminó cuarto.

Ferrari todavía parece un paso detrás de Mercedes, pero se muestra competitivo en ritmo de carrera.

Cómo queda el campeonato (top)

George Russell – 51 pts

Kimi Antonelli – 47

Charles Leclerc – 34

Lewis Hamilton – 33

Oliver Bearman – 17

Conclusiones de la fecha

Mercedes es el equipo dominante al inicio del campeonato.

Antonelli se confirma como la gran revelación de la temporada.

Ferrari está cerca pero todavía un escalón atrás.

El campeonato parece encaminarse a una pelea Russell vs Antonelli.

El pelotón medio está muy apretado e impredecible.

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