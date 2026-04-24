Firmeza y alta colocación en Plaza Rural, las ventas culminan este viernes

Martin Ferreira Pinto
Por Martin Ferreira Pinto
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El remate número 321 de Plaza Rural comenzó con una señal clara de recuperación en el mercado, alcanzando más del 95% de colocación en sus primeras dos jornadas y mostrando valores en alza en prácticamente todas las categorías.

La actividad, que se desarrolla desde el Hotel Cottage, incluye además la venta especial de Plaza Brangus, aportando volumen y calidad en una oferta que supera las 21.000 cabezas en este cierre de abril.

Álvaro García, de la firma Ramos y García, destacó que “el remate anterior había mostrado un mercado algo trancado, pero en esta oportunidad se volvió a los cauces normales, con subas en todas las categorías que van del 2% al 12%”.

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En ese sentido, subrayó el comportamiento del ternero, con valores que reflejan una suba cercana al 3%, con valores promedio al bulto en torno a los 755 dólares por cabeza. “Es un mercado ágil, firme y sostenido, que premia claramente la genética de los ganados”, afirmó.

El clima como factor clave

García atribuyó este cambio de tendencia principalmente a las lluvias registradas en todo el país. “Los verdeos están empujando, tanto los sembrados como los nacidos, y eso genera otra expectativa en el productor”, explicó.

Además, destacó las condiciones favorables del otoño, con temperaturas por encima de lo habitual, lo que también contribuye a sostener la producción forrajera, concluyó.

Promedios Parciales

CategoríaValores
Terneros hasta 140 kgUS$ 4,89 (US$ 634,09 al bulto)
Terneros 140-180 kgUS$ 4,31 (US$ 700,74)
Terneros más de 180 kgUS$ 4,01 (US$ 797,18)
TernerosUS$ 4,13 (US$ 755,24)
Novillos 1 a 2 añosUS$ 3,38 (US$ 1.030,74)
Novillos 2 a 3 añosUS$ 3,16 (US$ 1.144,71)
TernerasUS$ 3,91 (US$ 681,02)
Terneros/ternerasUS$ 3,88 (US$ 680,52)
Mixtos + de 1 añoUS$ 3,53 (US$ 684,82)
Vaquillonas 1 a 2 añosUS$ 3,30 (US$ 887,21)
Vaquillonas más de 2 añosUS$ 2,99 (US$ 1.050,44)
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