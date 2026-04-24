Firmeza y alta colocación en Plaza Rural, las ventas culminan este viernes

El remate número 321 de Plaza Rural comenzó con una señal clara de recuperación en el mercado, alcanzando más del 95% de colocación en sus primeras dos jornadas y mostrando valores en alza en prácticamente todas las categorías.

La actividad, que se desarrolla desde el Hotel Cottage, incluye además la venta especial de Plaza Brangus, aportando volumen y calidad en una oferta que supera las 21.000 cabezas en este cierre de abril.

Álvaro García, de la firma Ramos y García, destacó que “el remate anterior había mostrado un mercado algo trancado, pero en esta oportunidad se volvió a los cauces normales, con subas en todas las categorías que van del 2% al 12%”.

- espacio publicitario -

En ese sentido, subrayó el comportamiento del ternero, con valores que reflejan una suba cercana al 3%, con valores promedio al bulto en torno a los 755 dólares por cabeza. “Es un mercado ágil, firme y sostenido, que premia claramente la genética de los ganados”, afirmó.

El clima como factor clave

García atribuyó este cambio de tendencia principalmente a las lluvias registradas en todo el país. “Los verdeos están empujando, tanto los sembrados como los nacidos, y eso genera otra expectativa en el productor”, explicó.

Además, destacó las condiciones favorables del otoño, con temperaturas por encima de lo habitual, lo que también contribuye a sostener la producción forrajera, concluyó.

Promedios Parciales

Categoría Valores Terneros hasta 140 kg US$ 4,89 (US$ 634,09 al bulto) Terneros 140-180 kg US$ 4,31 (US$ 700,74) Terneros más de 180 kg US$ 4,01 (US$ 797,18) Terneros US$ 4,13 (US$ 755,24) Novillos 1 a 2 años US$ 3,38 (US$ 1.030,74) Novillos 2 a 3 años US$ 3,16 (US$ 1.144,71) Terneras US$ 3,91 (US$ 681,02) Terneros/terneras US$ 3,88 (US$ 680,52) Mixtos + de 1 año US$ 3,53 (US$ 684,82) Vaquillonas 1 a 2 años US$ 3,30 (US$ 887,21) Vaquillonas más de 2 años US$ 2,99 (US$ 1.050,44)

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/ijpo