Firmeza en la reposición: destacada colocación en el remate 319 de Plaza Rural

Remate 319 de Plaza Rural colocó 25.924 vacunos con alta demanda. Terneros lideraron con 99% de ventas en un mercado firme impulsado por buen forraje.

Reposición firme en el remate 319 de Plaza Rural

El consorcio Plaza Rural concretó una nueva edición de su agenda anual, alcanzando un volumen significativo de negocios en un contexto de alta oferta semanal y expectativas marcadas por el comportamiento del mercado.

Durante cuatro jornadas de actividad, se comercializaron 25.924 vacunos en el remate número 319, en una semana que, sumando la operativa de otros consorcios y pantallas locales, superó las 60.000 cabezas ofertadas a nivel país. Un volumen que no es habitual y que, sin embargo, encontró una respuesta firme por parte de la demanda, destacó Álvaro Arrieta representante en Salto de Zambrano & Cía…

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Arrieta sostuvo que uno de los aspectos más destacados fue la fuerte presencia de la categoría terneros, que representó entre el 50% y el 55% de la oferta total. La zafra, claramente adelantada respecto a años anteriores, mostró animales con mayor desarrollo, impulsados por una muy buena disponibilidad forrajera en el norte del país tras una primavera y verano favorables.

En ese contexto, los terneros marcaron un hito dentro del remate: en una sola jornada se colocaron 10.500 cabezas, logrando un 99,15% de ventas y un valor promedio de 4,05 dólares por kilo. Un resultado que sorprendió al mercado, considerando la escasa referencia de precios en las semanas previas, dijo el consignatario salteño.

El buen desempeño no se limitó a esta categoría. Las piezas de cría también mostraron dinamismo, apalancadas en la valorización del ternero, mientras que los vientres, incluyendo vacas de invernada y ganados preñados, alcanzaron colocaciones totales o muy cercanas del 100%, con especial destaque para lotes de alta genética, que lograron valores históricos, agregó.

Según Arrieta, donde sí se percibió cierta cautela fue en los novillos, especialmente los pesados. La menor operativa de los corrales de engorde, que actualmente se encuentran más enfocados en descargar lo ya adquirido, incidió en una demanda más selectiva y en ajustes de precios que el mercado no convalidó plenamente.

Para el operador, en términos generales, el mercado evidenció firmeza, con un factor adicional que incide en los valores al bulto: el mayor peso de los animales, consecuencia directa de las buenas condiciones forrajeras recientes.

📋 Promedios (US$)

Categoría Cantidad Kg / Tipo Precio (USD/kg) Precio al bulto (USD) Terneros 617 140 kg 4.35 564.14 Terneros 4.174 140 – 180 kg 4.17 671.15 Terneros 5.723 +180 kg 3.95 771.25 Terneros (promedio) 10.514 — 4.05 749.36 Terneras 3.176 — 3.72 639.00 Vaquillonas 1.753 1 a 2 años 3.10 861.93 Vaquillonas 168 + de 2 años 2.78 1.048.23 Novillos 1.884 1 a 2 años 3.24 977.18 Mixtos 136 + de 1 año 3.25 689.39 Novillos 744 2 a 3 años 3.03 1.175.97 Novillos 475 + de 3 años 2.92 1.377.41 Holandos 57 — 2.48 1.146.98 Vacas de invernada 1.245 — 2.27 915.37 Piezas de cría 1.074 — — 698.28 Terneros / Terneras 2.592 — 3.81 622.61 Vientres preñados 1.842 — — 1.206.43 Vientres entorados 264 — — 943.27

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