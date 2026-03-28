Firmeza en la demanda sostuvo el mercado pese a una semana de alta oferta ganadera

Fuerte demanda absorbió más de 60.000 vacunos con valores firmes y alta colocación, destacándose terneros y vaca de invernada.

La última semana de marzo dejó un claro mensaje para el mercado ganadero: aun con una oferta inusualmente elevada, la demanda respondió con firmeza en prácticamente todas las categorías.

En un contexto donde confluyeron remates de distintos consorcios y ferias en todo el país, superando en conjunto más de 60.000 vacunos ofertados, el mercado logró absorber el volumen con niveles de colocación destacados y valores que, si bien mostraron ajustes puntuales, se mantuvieron mayoritariamente firmes, con referencias al bulto que siguen sorprendiendo.

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Ricardo Pigurina, gerente comercial de la firma Valdés & Cía., destacó que se trató de una semana “muy movida desde el punto de vista comercial”, marcada por una demanda activa incluso en la previa de Semana Santa.

“Se amontonó la oferta, pero la demanda respondió. Había incertidumbre por la baja en el precio del gordo, pero se fue despejando a medida que avanzaron los remates”, explicó.

🐄 Lote 21

Dentro de la operativa, los terneros volvieron a posicionarse como una de las categorías más firmes. La firma colocó lotes en el eje de los US$ 4 por kilo, en animales cercanos a los 180 kilos, lo que confirma el buen momento para la reposición.

En contraste, los novillos pesados mostraron un mercado algo más cauteloso, influido por el ajuste en los valores del ganado gordo y una menor participación de los corrales de engorde.

Sin embargo, la sorpresa de la semana la dio la vaca de invernada, que superó expectativas. “Se vendió muy bien, incluso a mejores valores que en el remate anterior”, señaló Pigurina.

🐄 Se viene el “Ternerazo”

La actividad comercial no se detiene. Valdés & Cía. ya trabaja en la organización de una nueva edición del tradicional “Ternerazo”, prevista para el 9 de abril.

Hasta el momento, hay más de 2.400 terneros inscriptos, cifra que podría incrementarse en los próximos días. El evento contará con condiciones comerciales especiales, incluyendo financiación a 90 días para los compradores y pago contado para los vendedores.

“El mercado del ternero está muy bueno y creemos que en los próximos días se va a sumar más gente a comprar, en la medida que mejoren las condiciones de pasto tras las lluvias”, indicó.

De cara a las próximas semanas, el sector observa con optimismo la evolución del mercado. La mejora en la disponibilidad de forraje y el ingreso de nuevos actores a la demanda podrían sostener el dinamismo en la reposición, sostuvo Pigurina.

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