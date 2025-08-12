Firmeza del mercado ganadero y escasa oferta marcan la operativa

- espacio publicitario -

¿Cómo está el negocio ganadero? Es una consulta que no escapa semanalmente en los contactos radiales que mantenemos con los diferentes consignatarios locales o nacionales que aportan su opinión calificada frente a la operativa diaria. En tal sentido, el director de la firma Correa y San Román, Carlos Martín Correa, destacó que el invierno ha sido positivo tanto en lo productivo como en lo comercial, con un desarrollo intenso y fluidez en los negocios. “La demanda es muy fuerte y no tenemos todo lo que necesitan los clientes, tanto en ganados gordos como en ovejas gordas. Lo que aparece se vende rápidamente”, señaló.

En el caso del ganado gordo, Correa indicó que esta semana los valores se ubican en el entorno de los US$ 5,00 a US$ 5,10 por kilo, dependiendo de la terminación, y que la firmeza también alcanza a la reposición, con pedidos en todas las categorías. “No podemos cumplir con todos los pedidos, sobre todo en terneros de año y medio y vientres preñados próximos a parir. Hoy todo lo que aparece se vende y se vende rápido, estamos necesitando ganado”, afirmó.

Respecto a los ovinos, sostuvo que “hay mucha demanda y poca oferta”, con precios muy atractivos para animales bien terminados. También resaltó que el mercado de la lana muestra algo más de movimiento, especialmente en lotes de calidad, con interés incluso por lanas Romney.

De cara a la próxima Pantalla Uruguay de fin de mes, Correa advirtió que será “de las últimas con kilos de invierno” y que representa una oportunidad única para concretar negocios antes de la primavera.

En el rubro inmobiliario, la firma ofrece campos en venta y arrendamiento, destacando 2.300 hectáreas en Paysandú, bien ubicadas y de alto potencial productivo. “Son oportunidades que vale la pena tener en cuenta”, concluyó.