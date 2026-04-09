Finalísimas del Nacional de Selecciones

En caso que sea necesario; tribuna Irazoqui también para salteños

El presidente de la Liga Salteña de Fútbol, Luis Alberto Arreseigor, llevó adelante gestiones para ampliar la capacidad destinada al público salteño de cara al partido de este sábado.

En caso de que sea necesario, se habilitará el sector norte de la tribuna menor del Estadio Ernesto Dickinson, específicamente la tribuna “Fernando Irazoqui”, para los hinchas de Salto. Esto ocurriría si tanto la tribuna España como los taludes se encuentran colmados y se debe redistribuir el público hacia otras zonas del estadio.

Coordinación mediante

Según lo coordinado con Jefatura, se dispondrá un cinturón de seguridad que dividirá los sectores:

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El sector sur de la tribuna menor será ocupado por las parcialidades visitantes, primero Mercedes y luego Maldonado.

El sector norte quedará a disposición del público salteño, garantizando así una alternativa para quienes no logren ubicarse en la tribuna principal.

Estas gestiones permiten asegurar una mejor organización y mayor capacidad para los locales, brindando la posibilidad de que más hinchas puedan presenciar el encuentro con comodidad, incluso desde la tribuna menor en caso de que la tribuna España se vea desbordada.

A estadio lleno; esa es la idea

De cara a una jornada que promete ser histórica, el próximo sábado se espera una gran concurrencia de público en la final de ida para las selecciones de Salto en ambas categorías. La expectativa crece y, en consecuencia, ya se vienen llevando adelante distintas coordinaciones organizativas, incluyendo reuniones con el comando de seguridad, con el objetivo de garantizar un espectáculo ordenado y seguro en un estadio acorde a una final de estas características.

Las autoridades trabajan intensamente en todos los detalles logísticos pensando en la comodidad y el bienestar de los espectadores que se harán presentes en el máximo escenario deportivo.

Entradas anticipadas en la Liga Salteña

Un aspecto clave a tener en cuenta es que ya se encuentran a la venta las entradas anticipadas en la Liga Salteña de Fútbol. Los boletos tienen un costo de 300 pesos para mayores, mientras que los menores de entre 5 y 11 años abonarán 100 pesos. Esta medida busca facilitar el acceso del público, permitiendo que puedan adquirir su entrada con antelación y así evitar demoras al momento del ingreso el día del partido.

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