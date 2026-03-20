Final sudamericana de jet ski llega al Parque del Lago

Salto recibirá este sábado 21 y domingo 22 de marzo la final del Sudamericano de Jet Ski y Motos de Agua en Parque del Lago, con acceso gratuito.



Parque del Lago recibe la final del Sudamericano de Jet Ski y Motos de Agua con entrada libre

Este sábado 21 y domingo 22 de marzo, el Parque del Lago será escenario de la final del Campeonato Sudamericano de Jet Ski y Motos de Agua, una propuesta internacional que volverá a colocar a Salto en el centro de la motonáutica regional y que podrá disfrutarse con entrada libre y gratuita.

La presentación oficial del evento contó con la presencia del intendente de Salto, Carlos Albisu, y de la coordinadora de Inversiones, Vera Facchin, en una instancia en la que se destacó tanto el valor deportivo de la competencia como su impacto para el destino.

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El presidente de la Confederación Sudamericana de Motonáutica, Bruno Casa, subrayó el respaldo institucional que hace posible la realización de esta fecha en la ciudad. En ese sentido, valoró el apoyo del Gobierno de Salto, la Prefectura Nacional Naval, la Secretaría Nacional de Deportes y el reconocimiento del Ministerio de Turismo, que declaró la actividad de interés turístico.

Para esta final se espera la presencia de entre 50 y 70 pilotos provenientes de Argentina, Brasil, Chile y distintos puntos de Uruguay. Los competidores participarán en varias categorías, en una programación que promete dos jornadas de gran intensidad sobre el agua. Según se informó, las motos de agua pueden superar los 130 kilómetros por hora, mientras que los jet skis alcanzan velocidades cercanas a los 100 kilómetros por hora.

La actividad comenzará el sábado desde las 13:30 horas y continuará el domingo a partir de las 10:00. La premiación está prevista para las 17:00 horas en el podio de la Intendencia.

Por su parte, Claudio Silva, integrante de la Confederación Sudamericana de Motonáutica, remarcó la importancia de que Salto sea sede por cuarto año consecutivo de esta final, resaltando el trabajo conjunto que ha permitido consolidar este tipo de propuestas deportivas y recreativas para toda la comunidad.

Desde el Gobierno de Salto, el coordinador de Comunicaciones y Eventos, Juan Carlos Ambrosoni, valoró la elección del destino y del Parque del Lago como sede de la competencia. Además, destacó el atractivo natural del entorno y su potencial para convocar visitantes, al tiempo que señaló que el evento se integra a la Agenda Salto como una propuesta deportiva abierta a todo público.

En la misma línea, el coordinador de Deportes, Marcelo García da Rosa, expresó el orgullo de recibir una disciplina que se adapta de manera ideal al paisaje del lugar e invitó a la población a acercarse durante el fin de semana para disfrutar de una verdadera fiesta del deporte.

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