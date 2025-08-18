Fiestas del Día del Niño fueron un éxito en Salto

- espacio publicitario -

Con amplia participación, el Gobierno Departamental organizó festejos en varios barrios de la ciudad con propuestas recreativas para los más pequeños.

El Gobierno Departamental de Salto celebró este domingo 17 de agosto el Día del Niño con gran éxito en diferentes puntos de la ciudad, llevando alegría y diversión a niños y familias de todo el departamento.

Las celebraciones se realizaron en la Plaza de los Deportes del Barrio Artigas, la plaza Benito de Paula en Salto Nuevo, la Plaza Estigarribia en Ceibal y la Plaza Flores en la zona del Cerro. En cada uno de estos espacios se vivió una verdadera fiesta con música, juegos inflables, personajes animados, sorpresas y propuestas diseñadas especialmente para los más pequeños.

El intendente de Salto, Carlos Albisu, acompañó las actividades y compartió con los niños y sus familias. En la ocasión, destacó la importancia de generar instancias de encuentro y disfrute comunitario.

Con una amplia participación y gran entusiasmo de la ciudadanía, las celebraciones reafirmaron el compromiso del Gobierno Departamental de promover actividades que fortalezcan la integración y el bienestar de los salteños.