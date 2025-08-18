back to top
16.6 C
Salto
lunes, agosto 18, 2025
InicioGOBIERNODEPARTAMENTAL

Fiestas del Día del Niño fueron un éxito en Salto

EL PORTAL Digital
Por EL PORTAL Digital
9
Tiempo de lectura: 1 min.
- espacio publicitario -
Diario EL PUEBLO digital
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/jo1l

Con amplia participación, el Gobierno Departamental organizó festejos en varios barrios de la ciudad con propuestas recreativas para los más pequeños.

El Gobierno Departamental de Salto celebró este domingo 17 de agosto el Día del Niño con gran éxito en diferentes puntos de la ciudad, llevando alegría y diversión a niños y familias de todo el departamento.

Las celebraciones se realizaron en la Plaza de los Deportes del Barrio Artigas, la plaza Benito de Paula en Salto Nuevo, la Plaza Estigarribia en Ceibal y la Plaza Flores en la zona del Cerro. En cada uno de estos espacios se vivió una verdadera fiesta con música, juegos inflables, personajes animados, sorpresas y propuestas diseñadas especialmente para los más pequeños.

- espacio publicitario -SOL - Calidez en compañía

El intendente de Salto, Carlos Albisu, acompañó las actividades y compartió con los niños y sus familias. En la ocasión, destacó la importancia de generar instancias de encuentro y disfrute comunitario.

Con una amplia participación y gran entusiasmo de la ciudadanía, las celebraciones reafirmaron el compromiso del Gobierno Departamental de promover actividades que fortalezcan la integración y el bienestar de los salteños.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/jo1l
- espacio publicitario -Bloom
Te recomendamos leer:
Autoridades de la Intendencia en terreno durante los trabajos de la cancha de Baby Fútbol de Chaná

Acondicionan Nueva Cancha de Baby Fútbol en el Club Chaná

barrio federico moreira

Intendencia realiza mejoras en espacios públicos del barrio Federico Moreira

Se realizó Taller de Compostaje en Salto con participación de la...