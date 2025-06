¡Fiesta en Salto! Arsenal lo hizo.

- espacio publicitario -

FUTSAL ARSENAL ASCENDIÓ A LA CATEGORÍA A

Tras una temporada intensa y llena de desafíos, el equipo dirigido por Nicolás Lafuente logró el tan ansiado ascenso a la Divisional A del fútbol sala salteño, coronando su campaña con una vibrante victoria ante Universitario el pasado domingo por la noche.

Este logro no solo representa un premio al esfuerzo deportivo, sino también a un proyecto que viene creciendo con trabajo, humildad y compromiso. En esta entrevista, el técnico de Arsenal comparte con nosotros sus sensaciones tras el ascenso, analiza el rendimiento del equipo y nos adelanta cómo se preparan para enfrentar el desafío de la máxima categoría.

Una charla que recorre lo táctico, lo emocional y lo humano, en un momento histórico para el club.

- espacio publicitario -

«Fue una noche redonda a pesar del frío y de la hora en que jugamos, a las 22 horas, que fue la última hora. Eso, cerca de las doce de la noche, cuando terminó el partido, nosotros jugando con la U y estábamos esperando el partido de Huracán, que estaba arriba de nosotros también. Se nos dio que Huracán empata, nosotros terminamos ganando y, por diferencia de goles, terminamos ascendiendo.»

¿Qué significa este ascenso para ustedes, jugadores, técnicos y para el club?

«La verdad que para nosotros, más que nada como jugadores y parte del cuerpo técnico, es un logro brutal. Es un trabajo bastante duro el del fútbol sala, ya que es a puro sacrificio. Nosotros somos una barra de amigos que la remamos todo el año y, la verdad, poder lograr así el triunfo es espectacular.»

¿Cómo viviste el partido de ayer contra Universitario?

«Es bravo cuando te toca definir cabeza a cabeza con otro cuadro y con un rival tan duro como era Huracán. Sabíamos que ellos tenían más posibilidades que nosotros; al depender de ellos nomás, a nosotros se nos complicaba un montón. Era ganar y esperar el resultado de ellos.»

¿Qué sensación tuviste al escuchar la chicharra y saber que llegaba el final? ¿Qué sentiste?

«Era una mezcla de sensaciones: alegría, mucha felicidad, abrazar a la familia, el cumplir el objetivo. Esa satisfacción de poder lograr el objetivo es inexplicable.»

¿Cómo fue la preparación del equipo durante toda la temporada?

«Nosotros venimos trabajando bastante fuerte al grupo. Más que nada, más allá de lo futbolístico, optamos mucho por el tema personal y el valor que nos daba cada persona. Llegamos muy bien como grupo, que eso a veces es complicado de lograr. Tiramos todos para el mismo lado y eso fue fundamental para lograr este objetivo.»

¿Qué desafío tuvieron que enfrentar en este torneo y cómo lo pudieron superar? Ya que a veces se gana, se pierde, se empata, ¿cómo lo vivieron?

«A nosotros nos pasó algo raro, porque desde que empezó el año, desde febrero hasta ahora que termina el campeonato, no perdimos ningún partido. Ganamos todos los partidos. Pero en diciembre, cuando se da el parate, desde fines de diciembre a febrero, prácticamente todo enero, se da ese parate. Nosotros, los partidos antes que se diera el parate, esos últimos tres partidos los perdimos. Entonces era una mezcla de sensaciones, de no poder tener revancha enseguida. Lo que encontramos fue un grupo muy unido. Lo sacamos adelante con la unidad del grupo y nos fortalecimos, y creo que fue a base de eso que logramos salir de ese escollo. Y desde febrero hasta ahora, no perdimos ningún partido.»

¿Qué evolución notaste en el equipo desde el inicio del campeonato hasta ahora?

«Lo bueno que me pasó este año es que la mayoría de los jugadores ya tenían una base de fútbol sala, y los que no la tenían estaban dispuestos a aprender. Cuando vos ya te encontrás con un plantel dispuesto, es mucho más fácil poder trabajarlo. Es totalmente mérito de ellos este ascenso, y para mí fue un orgullo poder dirigirlos.»

¿Cómo se preparan ahora para enfrentar la categoría A y cuál será el objetivo principal?

«Subimos ayer. Yo recién estoy bajando, no lo puedo creer todavía. Con algunos de los gurises nos mentalizamos en estar de la mejor manera, reforzar este plantel que tenemos, continuar con la misma base y dar pelea ahí donde podamos estar.»

¿Qué mensaje le podés dar a la hinchada y a quienes apoyaron al club durante todo este proceso?

«Más que nada agradecer. Cuando uno sube o comenta algo, siempre generaliza por el tema de tener miedo a olvidarse de esas personas que siempre están. En base a los jugadores, a la familia de cada uno y a la gente que siempre estuvo presente, nos fortalecimos un montón. Hubo partidos que estuvieron complicados y que el apoyo de afuera fue incondicional. Lo logramos sacar gracias a ellos. Sin ellos no hubiésemos logrado lo que pudimos lograr.»

«Con jugadores como Nahuel Panizza y Lautaro Caiazzo que dieron todo.

Nahuel, además de ser el capitán del cuadro, es mi amigo y siempre apoyando para adelante. Y Lautaro también. Me lo metí bajo el brazo, es el más chico del grupo y lo tenía siempre dando para adelante. Siempre supo entender la posición que le correspondía, porque era un grupo de hombres. A veces, como chiquilines, es difícil encajar. Pero lo bueno es que, a pesar de que a veces tenía pocos minutos, siempre apoyaba, y eso es fundamental para el grupo también.»