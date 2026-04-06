Festival Internacional de Acuarela en 2026, el setiembre que Salto espera



Un acontecimiento cultural que a medida que nos vamos enterando de sus adelantos, nos parece cada vez más importante. Será en setiembre, y la primavera de Salto se verá reflejada con todo su esplendor por acuarelistas internacionales…

Como ya hemos informado, del 10 al 13 de septiembre de 2026, la ciudad de Salto albergará la primera edición del Festival Internacional de Acuarela – Uruguay, un evento que reunirá a artistas nacionales e internacionales. Un acontecimiento cultural sin precedente del que podremos los salteños ser testigos.

Durante cuatro jornadas, el festival ofrecerá una gama de actividades que son propias de eventos de esta naturaleza.

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Entre los artistas confirmados se destacan Pito Campos y Gabriel Canteros (Argentina), Darío Percy Ccallo y Luigi Gámez (Perú), Silvia Monge (Costa Rica) e Irina Yushmánova (Rusia/México), Luis Cámara de España, con más invitados a anunciarse cuando se vayan confirmando.

La iniciativa tiene vocación itinerante, con la intención de expandirse en futuras ediciones, promoviendo la descentralización cultural y la proyección internacional de Uruguay en el ámbito de la acuarela.

Además del valor artístico, el evento apunta a generar impacto turístico y económico, dinamizando sectores como la hotelería y la gastronomía, e integrando a la comunidad mediante actividades en espacios públicos

UN EQUIPO FEDERAL DETRÁS DEL PROYECTO

El festival es impulsado por un equipo de artistas de distintos puntos del país: Daniel Martínez (San José), Enzo Canale (Montevideo), Gabriela Valle (Ciudad de la Costa), Mauro Rodríguez (Paysandú) y Mercedes Carbone “Dita” (Salto). La propuesta cuenta además con el respaldo de ACUA – Asociación de Acuarelistas del Uruguay, fortaleciendo su proyección dentro del ámbito artístico nacional.

UNA APUESTA A LARGO PLAZO

El Festival Internacional de Acuarela – Uruguay surge del trabajo colaborativo entre artistas uruguayos con el objetivo de generar un espacio de encuentro, formación e intercambio con proyección internacional. Más que un evento puntual, la iniciativa se presenta como una plataforma de desarrollo cultural que busca abrir nuevas conexiones con el mundo y consolidar la escena de la acuarela en el país, colocando a Salto en el centro de una experiencia artística que trasciende fronteras.

ARTISTAS DE PROYECCIÓN INTERNACIONAL DARÁN VIDA AL FESTIVAL

La acuarela, con sus pinceladas y colores vibrantes, ha sido siempre un medio cautivador que captura la belleza de nuestro mundo:

“La acuarela posee un encanto particular. A diferencia del óleo, que construye capas densas y opacas, la acuarela celebra la transparencia. Tus trazos revelan lo que hay debajo, creando una profundidad que casi puedes respirar. Los maestros acuarelistas entienden que el blanco del papel es tan importante como el color que aplican. Este medio exige una planificación y, al mismo tiempo, una entrega total al azar controlado. Es una danza constante entre la intención y la fluidez del agua”.

En un cuadro de acuarela el cielo parece moverse, las hojas parecen vibrar, va más allá de la técnica. Se trata de una comprensión profunda del material,y le da vida a lo que refleja.

La ciudad de Salto se prepara para recibir a destacados referentes de la acuarela contemporánea en el marco del Festival Internacional de Acuarela – Uruguay 2026, que reunirá a creadores de Europa y América en una propuesta que combina formación, exhibición y creación en territorio.

Entre los nombres confirmados se encuentra el español Luis Cámara, artista plástico y docente radicado en Madrid, cuya obra transita con solvencia entre el realismo y la abstracción. Reconocido por su síntesis expresiva y una pincelada gestual potente, ha expuesto en diversos países de Europa, Asia y América. Actualmente desarrolla una intensa labor pedagógica a través de talleres presenciales y plataformas digitales.

Desde Rusia, con una trayectoria que cruza continentes, llegará Irina Yushmánova, artista visual formada en prestigiosas academias de Moscú y con participación en más de 300 exposiciones internacionales. Fundadora de la Endorphine Art School y promotora de importantes festivales de acuarela.

El argentino Daniel “Pito” Campos, oriundo de Córdoba, sumará su impronta autodidacta y profundamente expresiva. Especializado en retratos y paisajes urbanos, su obra se caracteriza por una atmósfera intensa donde la mancha y el gesto adquieren protagonismo. Además de su producción artística, se dedica a la enseñanza a través de workshops y plataformas educativas.

Desde Perú, el acuarelista Darío Percy Ccallo Anco aportará una visión latinoamericana marcada por el dominio del agua y la construcción de atmósferas cargadas de emoción. Con presencia en festivales y espacios formativos internacionales, participará activamente en instancias de demostración durante el evento.

La costarricense Silvia Monge Puig, con obras exhibidas en más de 35 países, se suma como una de las figuras destacadas del encuentro. Su trabajo, de carácter experimental y sensible, la posiciona como una referente en la enseñanza de la acuarela a nivel global.

Completa este primer grupo de artistas el argentino Gabriel Canteros, quien desde el norte del país desarrolla una propuesta centrada en la observación del entorno y la construcción de relatos visuales a partir de la luz y la sombra. Con una sólida experiencia docente online y colaboraciones internacionales, compartirá su enfoque sobre la emocionalidad del espacio.

Estos son los confirmados, seguramente en el correr de los meses se sumarán artistas de otras partes.

TRANSPARENCIA Y MAGIA DE LOS COLORES

La acuarela, con su capacidad única para capturar la luz y la atmósfera, ha encantado a artistas y espectadores durante siglos. En esta entrada, exploraremos la belleza de esta técnica pictórica que combina agua, pigmentos y papel para crear obras de arte que parecen cobrar vida.

Una de las características más distintivas de la acuarela es su transparencia. Los pigmentos se diluyen en agua, lo que permite que la luz pase a través de ellos, creando una luminosidad y profundidad que son difíciles de lograr con otros medios. Esta transparencia da a las obras de acuarela un aire etéreo y delicado, perfecto para capturar la suavidad de una flor o la calma de un paisaje acuático.

LA IMPORTANCIA DEL AGUA

El agua es tanto la aliada como la adversaria del artista acuarelista. Controlar su flujo y comportamiento es fundamental para dominar esta técnica. Desde los lavados suaves hasta las pinceladas audaces, el agua es la fuerza que da vida a la acuarela. Un exceso de agua puede difuminar los colores, mientras que muy poco puede dejar el papel seco y quebradizo. En manos expertas, el agua se convierte en una herramienta mágica que da forma a la obra final.

La naturaleza ha sido desde siempre una fuente inagotable de inspiración para los artistas, y la acuarela no es una excepción. La delicadeza de una puesta de sol, la textura de una hoja o la serenidad de un lago encuentran su expresión más pura en las manos de un hábil acuarelista. A través de la acuarela, los artistas pueden capturar la esencia misma de la naturaleza y compartir su visión única con el mundo.

Aunque a menudo se asocia con paisajes suaves y naturalezas muertas, la acuarela es una técnica sorprendentemente versátil que se presta a una amplia gama de estilos y temas. Desde retratos expresivos hasta abstracciones abstractas, las posibilidades son infinitas. Con cada pincelada, los artistas exploran nuevas formas de expresión y descubren la magia de los colores en movimiento.

La acuarela es mucho más que una técnica de pintura; es una forma de ver el mundo a través de los colores y la luz. Ya sea que seas un principiante curioso o un artista experimentado, la acuarela te invita a sumergirte en su mundo de belleza y creatividad sin límites.

Nos quedan unos meses hasta desembocar en setiembre, los organizadores van dando cuentas de las novedades en redes sociales, simplemente los quisimos poner al tanto de como marchan las cosas, porque estamos seguros que será uno de los grandes acontecimiento culturales del año, no sólo en Salto sino en el Uruguay entero…

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