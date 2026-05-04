Ferro Carril 2 Ceibal 0: La simpleza de una decisión

Fue amistoso y fue ayer a la tarde en campo de Ferro Carril, cuando el equipo de Emilio Silva batió 2 a 0 Ceibal, y más allá de esos dos goles en la recta complementaria, el nivel escasamente saliente, sobre todo en el primer tiempo. La escasez de situaciones ofensivas fue concreta y la ausencia de vínculos de mitad de cancha hacia arriba fue cosa real. Las variantes que no faltaron en el segundo tiempo, dinamizaron el trámite y algún tipo de mejoramiento para el apunte. La simpleza de una decisión para rescatar: la de Natanel Tabárez. Una vez y otra vez. El segundo, contragolpe mediante, la velocidad del riverense para exponer los dotes es de ejecutor siempre puntuales. A Ceibal le costó siempre generar repercusión en los metros finales y con Facundo Trinidad ya en cancha, Martín Barreto apostó a esa alternativa. No fu e la mejor expresión de los dos. Eso quedó en claro. Les resta afinamiento. A los dos.

ASÍ PASÓ

Campo de juego: Parque Luis T. Merazzi. Partido amistoso. Árbitro central: Ruben Ferreira. Público: 500 aficionados.

FERRO CARRIL (2)- Guzmán Aranda (Nicolás Panelli); Lautaro Fernández, Hernán Barros, Jean Michel Palacio; Franco Pinto, Franco Slva (Dalton Bueno), Javier Quintero (Nahuel Machado), Mauro De Mora (Ruben Carlis); Fabio Andrés Rondán (Rodrigo Ezequiel Martínez); Jorgeluis Vera (Natanael Tabárez), Santiago Falcón (Brian Pertusatti). Director Técnico: Paulo Emilio Silva. Ayudantes Técnicos: Luis Alberto Avellanal-Nicolás Ferreira.

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CEIBAL (0)- Agustín Añasco; Axel Santana, Fernando Scarrone, Matías Núñez (Andry Bochkariov), Gonzalo Olivera (Ariel Rivero); Marcelo Menoni, (Luca La Palma), Edward De Freitas (Ángelo Martínez), Aníbal Muñoz, Mateo Ruiz Díaz; Braian Brizuela (Nikolai Bockariov), Santiago Pintos (Facundo Trinidad). Director Técnico: Pablo Martín Barreto.

GOLES: ST- Natanael Tabárez (FC) por dos.

EL MEJOR DE LA CANCHA: Hernán Barros- Franco Silva- Natanel Tabárez.

EL MEJOR DE CEIBAL: Fernando Scarrone

Un despegue sin el goleador

Se torna incuestionable la gravitación ofensiva de Natanel Tabárez en Ferro Carril. No solo a la hora de transformarse en eje vital, sino en ejecutor. Lo de ayer en el Parque Luis T. Merazzi, fue tan solo una muestra más. Pero el hecho no es menor: para los dos primeros juegos de la franja en el Campeonato de la Divisional «B», con Natanael al margen, desde el momento que pesa una suspensión. Por lo tanto no alistará en la fecha de arranque ante Peñarol de Rivera ni en la segunda frente a Atlético Bella Vista de Paysandú. Puede reaparecer en la tercera fecha ante Arsenal. Igualmente una segunda ausencia en Ferro Carril por suspensión: Diego González en este caso, con un partido al margen.

¡Sacó boleto nomás!: Barrio Albisu,el séptimo salteño a la Copa de OFI

En el primer partido disputado en condición de local, Cuareim de Bella Unión se había impuesto 4 a 3 a Barrio Albisu de la Liga de las Colonias Agrarias, en el marco de la fase «0» para determinar el avance de equipos a la zona de grupos en la Divisional «B» de OFI. Aquel resultado con solo un gol de diferencia, alimentó la pretensión de Barrio Albisu, que ayer a la tarde en el Parque Juan José Vispo Mari, se impuso 1 a 0, con gol de Elbio Gómez. Empate en puntos y goles, por lo que se debió recurrir a la ejecución de tiros penales. Clave Marcelo De Cuadro en el arco, para que el actual campeón agrario se quedará con un definitivo 4 a 2. De esta manera es el séptimo equipo del fútbol salteño que se suma a las Copas de la Organización del Fútbol del Interior.

A LA HORA DE AVANZAR

Barrio Albisu será uno más en la «B», divisional que también incluirá a Nacional y Ceibal, ambos de la Liga Salteña. El hecho es histórico: siete «naranjeros» para la acción que viene. Barrio Albisu se abrazó a la ilusión y clasificó a partir de De Cuadro, E. Ramírez, G. González, E. Gómez, B. Taváres, B. de Abreu, P. LLovet, M. Asencio, N. Godoy, R. Fernández y A. Santana. Aguardaron en el banco de espera: G. de los Santos, C. Pereira, D. Villa, L. Pereira, F. Tabárez, F. Pereira Das Neves, F. Yasuiré y A. Malvasio.

Divisional «C»: Los primeros para ganar y los partidos que vendrán

Sábado, para los primeros partidos, pero ayer domingo, fútbol también en la Divisional «C», en la que juega Salto Fútbol Club. La victoria del equipo que patrocinan Suárez-Messi, entre otros que vencieron, mientras Salto padeció de visitante ante Deportivo Colonia. Desde EL PUEBLO, este repaso para tener en cuenta todo lo que pasó.

EL SÁBADO QUE PASÓ

Bella Vista 3-0 Los Halcones

Potencia 0-3 Salus

Dep. Italiano 0-1 Deutscher

Rocha 1-0 Frontera Rivera R.

Dep. Colonia 2-1 Salto

Sp. Bella Italia 3-0 Sud América

Durazno 2-1 Parque del Plata

Basáñez 1-5 Artigas

EN EL DOMINGO

Canadian 0-1 Deportivo LSM

Lito 3-1 Platense

Villa Española 0-1 Terremoto



PARA EL MARTES

19:30- Villa Teresa vs Huracán Buceo



RUMBO AL MIÉRCOLES

15:00- Rampla Jrs vs Mar de Fondo

20:00- Alto Perú vs Cooper

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