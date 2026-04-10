Feria de Colonia Osimani invita a una nueva edición con productos locales y propuestas familiares

Con la llegada de los primeros días templados de otoño, la Feria de Colonia Osimani se prepara para una nueva edición este sábado 11 de abril, de 9 a 14 horas, con una propuesta que combina producción local, actividades culturales y un ambiente familiar.

La referente del espacio, Patricia Real, destacó que abril marca una etapa especialmente favorable para la producción. Anunció novedades culturales y adelantó una buena calidad de la producción.

En setiembre de este año, la reconocida y ya tradicional feria cumplirá sus 10 años de permanencia.

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“Abril es muy lindo, ya está empezando a hacer tiempo lindo. Esperemos que el tiempo acompañe el sábado, pero ahora salió el sol y pienso que se va a secar un poco, que es lo que queríamos”, expresó.

En ese sentido, adelantó que los visitantes encontrarán una mayor variedad de productos. “La producción está viniendo más linda, hay más variedad, y pensamos que va a ser una linda feria”.

Intercambio de libros y productos naturales

La feria volverá a apostar por una propuesta cultural que ya se ha instalado entre los asistentes: el intercambio de libros. “Estamos invitando a que traigan un libro y se lleven otro”, señaló Real.

A esto se suma la tradicional oferta de alimentos caseros y artesanales, elaborados bajo métodos tradicionales. “Tenemos como siempre las elaboraciones artesanales, caseritas, como hacían nuestras mamás y nuestras abuelas. Todo sin aditivos, sin conservantes, todo sabroso y natural”, remarcó.

También habrá manualidades y diferentes productos elaborados por emprendedores de la zona, manteniendo el sello distintivo de la feria, que es la producción local.

Nuevos emprendimientos y propuesta gastronómica

En esta edición se sumará una nueva propuesta con identidad regional. “Invitamos a una compañera de una colonia cercana que tiene un emprendimiento en cuero que nos va a estar acompañando”, comentó.

Como es habitual, la feria contará con servicio de parrilla, ofreciendo la posibilidad de disfrutar en el lugar o llevar la comida. “Pueden venir con el menaje y comer acá, que hay mesas, bancos y sillas, o también llevárselo pronto para la casa”, explicó.

Con nueve años de trayectoria —y a las puertas de su décimo aniversario en setiembre— la feria se ha consolidado como un punto de encuentro tanto para productores como para vecinos y visitantes.

“No es fácil mantener estas propuestas, pero con altibajos siempre hemos permanecido, sabiendo que es un servicio que se da”, reflexionó Real.

En ese sentido, destacó el doble impacto de la iniciativa: por un lado, acercar alimentos frescos a la ciudad y, por otro, fomentar el emprendedurismo en la zona. “Es una linda propuesta para la gente de acá, que se anime a hacer diferentes cosas y desarrollarse como emprendedores”.

La feria mantiene además un criterio claro en su organización, ya que la participación está reservada a productores locales. “Tenemos un reglamento, solamente participamos gente de la zona, porque el lema es mostrar lo que hay acá”, explicó, subrayando que ese es uno de sus principales diferenciales.

Turismo y proyección

Si bien aún no forma parte oficialmente de un circuito turístico, la feria comienza a ganar visibilidad. “No hay nada oficial todavía, pero sí aparece gente de otros lugares, o familiares que los traen a conocer”, indicó.

No obstante, reconoció que la periodicidad mensual limita su difusión: “Es solo una vez al mes, entonces es un poco más difícil que el turista coincida”.

Finalmente, Patricia Real extendió la invitación a toda la comunidad a acercarse este sábado. “Los esperamos de 9 a 14 horas, es una propuesta para venir de paseo, conocer lo que hacemos y llevarse lo que más les guste”.

El acceso es sencillo, con caminos en mejora y varias vías de llegada hacia la Sociedad de Fomento, ubicada junto a la escuela Nº 26. “Están arreglando los caminos, así que estamos contentos porque mejora el tránsito para venir”, concluyó.

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