Femicidio en Cerro Ejido: crimen conmociona a Artigas y reaviva alerta por violencia de género

Mujer de 39 años fue asesinada por su expareja en Cerro Ejido. El agresor se entregó y dejó a dos hijos menores solos.

FEMICIDIO EN CERRO EJIDO: MUJER FUE ASESINADA Y EL AGRESOR SE ENTREGÓ / Foto: ArtigasNoticias

El caso de violencia extrema sacude al norte del país. El pasado 18 de marzo, una mujer de 39 años fue asesinada en el barrio Cerro Ejido, en la ciudad de Artigas, en un hecho que es investigado como femicidio y que ha generado profunda conmoción en la comunidad.

Según informó ArtigasNoticias, el crimen ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle principal del barrio, conocida como Nº 1. La víctima fue atacada por su expareja, un hombre de 54 años, con quien tenía dos hijos en común, de 7 y 9 años.

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De acuerdo a la reconstrucción primaria, el agresor habría sorprendido a la mujer mientras dormía, efectuando un disparo con arma de fuego que le provocó la muerte en el lugar. Posteriormente, presentaba heridas de arma blanca que, según un primer informe forense citado por ArtigasNoticias, habrían sido realizadas post mortem. La ausencia de signos de defensa refuerza la hipótesis de un ataque premeditado.

Tras el crimen, el hombre se presentó en una dependencia policial, donde confesó lo ocurrido y entregó las armas utilizadas: un revólver y un cuchillo. Además, informó que los hijos de la pareja habían quedado solos en la vivienda al momento del hecho.

En la escena trabajaron efectivos policiales, Fiscalía y Policía Científica, llevando adelante pericias, relevamiento de pruebas y toma de testimonios. Una unidad de emergencia médica constató el fallecimiento de la mujer en el lugar.

El agresor, que se desempeñaba como trabajador rural, no contaba con antecedentes penales ni denuncias previas, aunque mantenía contacto reciente con la víctima tras la separación.

Los dos menores quedaron bajo la órbita del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), que ya interviene en el caso.

Este nuevo femicidio vuelve a poner sobre la mesa la problemática de la violencia basada en género en Uruguay, especialmente en contextos donde no existían denuncias previas, lo que dificulta la detección temprana de situaciones de riesgo.

El caso continúa en investigación mientras la comunidad de Cerro Ejido intenta asimilar lo ocurrido, en un hecho que expone, una vez más, las consecuencias más graves de la violencia en el ámbito doméstico.

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