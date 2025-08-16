Federico Chiesa: el extremo italiano que busca devolver la grandeza al Juventus

- Advertisement -

Cuando Federico Chiesa se incorporó a la Juventus en 2020, la afición depositó grandes esperanzas en él. Se esperaba que el extremo italiano, procedente de la Fiorentina e hijo del legendario Enrico Chiesa, fuera una de las figuras clave del renovado equipo. Tras una actuación triunfal en la Eurocopa 2020, su carrera en Turín despegó. Sin embargo, una grave lesión a principios de 2022 lo mantuvo fuera de los terrenos de juego durante casi un año.

Superar las dificultades y el camino hacia la recuperación

La recuperación de una lesión así es un proceso largo y agotador. Chiesa regresó al campo en noviembre de 2022, pero su forma estaba lejos de ser ideal. Muchos dudaban de que pudiera volver a su nivel anterior. Sin embargo, gracias a su trabajo arduo y fuerza de voluntad, Federico logró superar todos los obstáculos. Poco a poco fue recuperando su mejor versión, y en la temporada 2023/24 vimos al mismo Chiesa que brilló en la Eurocopa.

Figura clave en la táctica de Allegri

Bajo la dirección de Massimiliano Allegri, Chiesa se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del ataque. Federico es una pesadilla para los defensas gracias a su velocidad, regate y capacidad para finalizar los ataques. Estos son algunos de los logros de Chiesa con la Juventus y la selección nacional:

Copa de Italia 2020/21;

Supercopa de Italia 2020;

Campeón de Europa 2020;

Mejor gol de la Juventus de la temporada 2020/21.

Chiesa no solo marca goles. Su energía y entrega son contagiosas, y motiva a sus compañeros a luchar con intensidad.

La nueva directiva y el cuerpo técnico apuestan por jugadores jóvenes y talentosos, y Chiesa es uno de ellos. Su deseo de devolverle al Juventus su antiguo esplendor es evidente. Quiere ser quien lleve al club a nuevas victorias y títulos.

Chiesa es el símbolo de la resurrección del Juventus. Su historia demuestra cómo, tras grandes dificultades, se puede regresar más fuerte que nunca. Eso es lo que necesita un equipo que busca recuperar su lugar en la cima del fútbol italiano y europeo. Quizás Chiesa sea precisamente quien ha devuelto al Juventus la mentalidad de campeón.