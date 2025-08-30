Federación Rural advierte que la suba del gasoil golpea al corazón productivo del país

- espacio publicitario -

La Federación Rural manifestó su “profunda preocupación y malestar” ante el incremento en el precio del gasoil dispuesto por el gobierno, al que calificó como un nuevo golpe a la rentabilidad del agro y a la competitividad de la producción nacional.

En un comunicado emitido este viernes 29 de agosto, la gremial ruralista advirtió que el campo ya enfrenta “altos costos internos y crecientes dificultades de competitividad”, por lo que la suba del combustible repercute “de forma inmediata en toda la cadena productiva”.

Según la Federación, este aumento compromete directamente la sostenibilidad de las empresas familiares rurales, debilita la capacidad del sector para generar empleo y divisas, y agrava la situación de rentabilidad que atraviesan los productores.

“Entendemos que el agro no puede seguir financiando con el precio del combustible los errores de gestión”, expresó el Consejo Directivo de la institución.

La gremial también presentó números que, a su juicio, muestran el desfasaje entre la referencia internacional y el precio que pagan los productores en Uruguay. Señaló que entre el 28 de febrero y el 28 de agosto, el Precio de Paridad Ex Planta (PPI) indicaba que el gasoil debería haber bajado un 10,6%. Sin embargo, en el mismo período, el precio al público solo disminuyó un 1,5%.

“Esto representa el sobrecosto que asume el sector productivo uruguayo”, concluye el comunicado, en el que se enfatiza que la medida golpea directamente al “corazón productivo del país”.